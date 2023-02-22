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22 февраля 2023 10:41

Захламленные коридоры и антисанитария: за что уже привлекали владельца сгоревшего в Москве общежития

Следователи возбудили сразу три уголовных дела после пожара в общежитии в Москве
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Пожар на ул.Международной,15 вспыхнул 21 февраля около девяти часов вечера, тушили его несколько часов.

Пожар на ул.Международной,15 вспыхнул 21 февраля около девяти часов вечера, тушили его несколько часов.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Семеро погибших, 15 пострадавших, да еще десятки тех, кто сквозь дым, раздетые, пробирались к выходу, ночевали в хостеле, а теперь с тревогой ждут возвращения в закопченное здание.

Пожар на ул.Международной,15 вспыхнул 21 февраля около девяти часов вечера, тушили его несколько часов и все никак не могли справится с огнем.

Почему?

ХЛАМ НА КАЖДОМ ШАГУ

«Частично обрушена плитка, местами отходит штукатурка, на шестом этаже первого подъезда нет света. В подвале, на чердаке, возле мусоропроводов и во многих коридорах – залежи мусора и хлама. На стенах – следы протечек и вандальные надписи», - все это не описание декораций к фильму ужасов, а список нарушений, которые несколько лет назад выявили надзорные органы при проверке дома по этому адресу.

Проверку проводила Мосжилинспекция 14 августа 2017 года. За нарушения составила на собственника – ЗАО «Москабельмет» - протокол по ст.7.22 КоАП РФ «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений». После этого на компанию наложили штраф – 40 тысяч рублей.

Представители «Москабельмет» попытались это решение оспорить в судах (мол, это не жилой дом, а гостиница и общежитие, да и проверка была незаконной), но потерпели фиаско.

Штраф-то вероятно, компания выплатила. Но устранила ли нарушения? Эта информация осталась «за кадром» судебных разбирательств.

После тушения пожара в здании общежития обнаружены тела семерых погибших.

После тушения пожара в здании общежития обнаружены тела семерых погибших.

Фото: Андрей АБРАМОВ

ВОВСЕ НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ

Тем не менее, по предварительным данным, причиной пожара стали вовсе не все эти ужасы.

- Возгорание произошло на пятом этаже. По данным следствия, причиной был поджог, - говорят в ГСУ СК России по г.Москве.

Но зачем кому-то поджигать жилой дом? И на это ответ уже найден: из жильцов поссорился с соседями, вот и подпалил вещи. Сам при этом скрылся в неизвестном направлении.

Следствие пока называет поджигателя неустановленным лицом. Однако сообщает, что приняты все необходимые меры, чтобы его найти и задержать.

СМИ уже обнародовали имя и в поджигатели записали 59-летнего фермера Юрия Х. Однако его предполагаемая сообщница, как выяснили корреспонденты kp.ru никакого отношения к совершению преступления не имела:

- Мама с мужем жила в том общежитии, - рассказал KP.RU сын Татьяны К., которой приписали активное участие в поджоге. - Они вместе эвакуировались вчера ночью, спали в хостеле, куда их сотрудники МЧС определили, сегодня с утра она вышла на работу, она медсестра. И тут после всех этих публикаций ее вызвали на допрос. Она не пыталась скрыться, того человека, о котором все говорят, даже не знала. Она здесь не при чем.

Кто на самом деле понесет ответственность за гибель семерых человек, двое из которых – дети, пока не ясно. В столичном следственном комитете возбудили сразу три уголовных дела: умышленное уничтожение и повреждение имущества (ст.167 УК РФ), выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ) и убийство двух и более лиц (ст.105 УК РФ). За все это виновному может грозить суровое наказание – вплоть до пожизненного лишения свободы.

ЧПКАРТИНА ДНЯ