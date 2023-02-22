Захламленные коридоры и антисанитария: за что уже привлекали владельца сгоревшего в Москве общежития

Пожар на ул.Международной,15 вспыхнул 21 февраля около девяти часов вечера, тушили его несколько часов. Фото: Андрей АБРАМОВ

Семеро погибших, 15 пострадавших, да еще десятки тех, кто сквозь дым, раздетые, пробирались к выходу, ночевали в хостеле, а теперь с тревогой ждут возвращения в закопченное здание.

Пожар на ул.Международной,15 вспыхнул 21 февраля около девяти часов вечера, тушили его несколько часов и все никак не могли справится с огнем.

Почему?

ХЛАМ НА КАЖДОМ ШАГУ

«Частично обрушена плитка, местами отходит штукатурка, на шестом этаже первого подъезда нет света. В подвале, на чердаке, возле мусоропроводов и во многих коридорах – залежи мусора и хлама. На стенах – следы протечек и вандальные надписи», - все это не описание декораций к фильму ужасов, а список нарушений, которые несколько лет назад выявили надзорные органы при проверке дома по этому адресу.

Проверку проводила Мосжилинспекция 14 августа 2017 года. За нарушения составила на собственника – ЗАО «Москабельмет» - протокол по ст.7.22 КоАП РФ «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений». После этого на компанию наложили штраф – 40 тысяч рублей.

Представители «Москабельмет» попытались это решение оспорить в судах (мол, это не жилой дом, а гостиница и общежитие, да и проверка была незаконной), но потерпели фиаско.

Штраф-то вероятно, компания выплатила. Но устранила ли нарушения? Эта информация осталась «за кадром» судебных разбирательств.

После тушения пожара в здании общежития обнаружены тела семерых погибших. Фото: Андрей АБРАМОВ

ВОВСЕ НЕ СЛУЧАЙНОСТЬ

Тем не менее, по предварительным данным, причиной пожара стали вовсе не все эти ужасы.

- Возгорание произошло на пятом этаже. По данным следствия, причиной был поджог, - говорят в ГСУ СК России по г.Москве.

Но зачем кому-то поджигать жилой дом? И на это ответ уже найден: из жильцов поссорился с соседями, вот и подпалил вещи. Сам при этом скрылся в неизвестном направлении.

Следствие пока называет поджигателя неустановленным лицом. Однако сообщает, что приняты все необходимые меры, чтобы его найти и задержать.

СМИ уже обнародовали имя и в поджигатели записали 59-летнего фермера Юрия Х. Однако его предполагаемая сообщница, как выяснили корреспонденты kp.ru никакого отношения к совершению преступления не имела:

- Мама с мужем жила в том общежитии, - рассказал KP.RU сын Татьяны К., которой приписали активное участие в поджоге. - Они вместе эвакуировались вчера ночью, спали в хостеле, куда их сотрудники МЧС определили, сегодня с утра она вышла на работу, она медсестра. И тут после всех этих публикаций ее вызвали на допрос. Она не пыталась скрыться, того человека, о котором все говорят, даже не знала. Она здесь не при чем.

Кто на самом деле понесет ответственность за гибель семерых человек, двое из которых – дети, пока не ясно. В столичном следственном комитете возбудили сразу три уголовных дела: умышленное уничтожение и повреждение имущества (ст.167 УК РФ), выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ) и убийство двух и более лиц (ст.105 УК РФ). За все это виновному может грозить суровое наказание – вплоть до пожизненного лишения свободы.