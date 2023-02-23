Москвичи полетели в Сочи и Дубай, а петербуржцы в Москву и Ереван: куда поехали на 23 февраля туристы из разных регионов России

Маршруты для февральских вояжей у жителей российских городов очень разные! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выходные по случаю 23 февраля в 2023 году длинные - четыре дня подряд. Любители путешествий отправились в поездки по России или полетели на зарубежные курорты. Многие взяли три рабочих дня короткой недели в счёт отпуска и получили целые каникулы - почти десять дней.

Что интересно: маршруты для февральских вояжей у жителей российских городов очень разные! Это выяснили сервиса планирования путешествий OneTwoTrip, проанализировав данные о продажах авиабилетов на 18 - 26 февраля. И поделились данными с сайтом kp.ru.

Причины очевидны: все зависит от того, куда есть прямые авиарейсы из каждого города и сколько стоят билеты.

Вот куда полетели на февральские выходные жители разных регионов России:

Из Москвы - в Сочи, Калининград и Екатеринбург, в эти города куплено больше всего авиабилетов, также популярны Минеральные Воды (благодаря близости горнолыжных курортов и санаториям) и Санкт-Петербург. Из зарубежных маршрутов - Дубай и Стамбул. А на третьем месте у москвичей неожиданно Манила, столица далеких Филиппин. Хотя туда нет прямых рейсов и билеты очень дорогие!

Из Санкт-Петербурга - в Москву, Сочи и Калининград, ещё в рейтинге Самара и Минеральные Воды. За границу - в Ереван и Дубай. А третье место - тоже далекая тёплая страна, Шри-Ланка.

Из Сочи, который сейчас стал международным хабом для многих авиакомпаний, на февральские выходные летят чаще за рубеж, чем по России (понятно, что среди пассажиров не только сочинцы, но жители других городов, покупающие билеты на стыковочные рейсы). В десятке самых востребованных маршрутов - четыре российских города: Москва, Санкт-Петербург, Красноярск и Уфа. А из заграничных - все массовые курорты: Стамбул, Дубай, Анталья, Шарм-эль-Шейх и Хургаду, а также Ереван.

Из Минеральных Вод летят в Ереван, Москву и Стамбул.

Из Екатеринбурга, кроме трёх главных маршрутов (Москва, Питер и Сочи) пассажиры отправились в Иркутск и Ханты-Мансийск, а также в столицу Казахстана Астану и Стамбул.

В Калининграде и Самаре в топ-10 нет ни одного города дальнего зарубежья, их место занял Минск.

Понятно, многие туристы вообще никуда не летят на самолёте, поехали на поездах или своих автомобилях. И эти маршруты отличаются ещё больше. Ведь москвичам проще и ближе добраться Суздаль и Переславль, чем. жителям Иркутска, Владивостока и Сочи.