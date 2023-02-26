Весна в Москве наступит в последних числах марта

Март для средней полосы России в климатическом отношении является зимним месяцем и погода нам еще раз об этом напомнит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Теплые выходные в Москве, когда столбик термометра поднимался до +4 градусов по Цельсию, воодушевили оптимистов, которые предвкушали наступление ранней весны. В конце концов, не зря же мы энергично провожали зиму блинами всю минувшую Масленичную неделю? Но метеорологи не склонны разделять энтузиазм любителей тепла и солнца. Уже в воскресенье холодный атмосферный фронт стал прорываться на территорию столичного региона.

Новая неделя встретит гололедом

Специалисты Центра погоды ФОБОС прогнозируют: начало рабочей недели стартует с похолодания, температура опустится ниже ноля, ожидается небольшой снег, возникнут условия для образования гололедицы. Во всем виноват циклон, который пройдет рядом со столицей и принесет с собой порывы ветра до 15 метров в секунду. В ночь на вторник ударят морозы до -6…-11 градусов, а в последний день календарной зимы (среда 28 февраля) столбик термометра будет балансировать в диапазоне от 0 до -5. Первый день календарной весны (1 марта) в столице ожидают морозы - 4…-8.

Март теплым не будет

Долгосрочный прогноз на март рисует такую картину: первый десять дней нас ждет зима с небольшим минусом. Затем в московский регион заглянет волна тепла. Ему на смену грядет мощное арктическое вторжение. И только в конце марта установится по-настоящему весенняя погода.

- Март для средней полосы России в климатическом отношении является зимним месяцем и погода нам еще раз об этом напомнит, - объясняет ведущий специалист ФОБОСА Евгений Тишковец. - Предварительные прогнозы показывают, что март 2023 года теплым не будет. Это значит, что наступление метеорологической весны - то есть когда среднесуточная температура устойчиво будет положительной - произойдет только в апреле.