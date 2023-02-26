Зимний рай: где москвичам поймать за хвост уходящую зиму во всей красе

Место для покатушек в «Митино» найти не проблема Фото: Александра БУДАЕВА

Парк «Митино» на северо-западе Москвы встретил меня идеально вычищенными после снегопада тропинками и чудесной фотовыставкой, посвященной белкам. Зачем белкам хвост, умеют ли они плавать и о чем болтают между собой, когда не выпрашивают еду у посетителей парков, – все это можно прочитать в «Беличьих историях». Весьма рекомендую: и фотографии красивые, и истории забавные.

Беличьи истории Фото: Александра БУДАЕВА

ВСЕ ДЛЯ ЛЫЖНИКОВ

Сам парк – просто мечта для лыжников. Что подтверждают многочисленные следы от лыж на снегу. Рельеф как будто шепчет: приезжайте к нам кататься! Тут есть и ровные места для начинающих, и пологие спуски, и горки покруче. В общем – на любой вкус и цвет.

Официально в парке проложено три лыжни. Две из них (1 и 3 км) проходят вдоль ул. Пенягинской, третья – по берегу Пенягинского пруда. Но и кроме них есть, где покататься, поверьте.

А вот прокат лыж работает лишь в одном месте - на входе в парк со стороны ул. Пенягинской (дом 16, стр. 2). В наличии размеры с 29 по 47, самые маленькие и большие – в одном экземпляре, так что при наплыве посетителей велика вероятность, что их не будет. Но для малышей есть еще специальные лыжи, которые застегиваются прямо на ботиночках (см. «Что почем»).

Сам парк – просто мечта для лыжников Фото: Александра БУДАЕВА

ВАТРУШЕЧНОЕ РАЗДОЛЬЕ

В этом же прокате на ул. Пенягинской выдают тюбы. С 10.00 до 22.00 тут готовы сдать вам в аренду «казенную» ватрушку и подкачать вашу, если вдруг она подсдулась (см. «Что почем»).

Сами горки бесплатные. Прямо под зданием проката залита ледяная горка, мимо не пройдете – дети галдят так, что их слышно издалека. Из плюсов – на такой горке катишься далеко и весело. Из минусов – местами там образовались бугры и ямы, которые веселье могут оборвать неприятной травмой.

Но место для покатушек в «Митино» найти не проблема. Хоть рядом с этой горкой, хоть с любого другого склона.

Из плюсов – на такой горке катишься далеко и весело. Из минусов – местами там образовались бугры и ямы Фото: Александра БУДАЕВА

«ЛЬДИНКА» НЕ ТАЙ!

В «Митино» два катка. «Льдинка» — большой и красивый – под прокатом на ул. Пенягинской. Работает по расписанию (10.00-12.00, 13.00-15.00, 16.00-18.00, 19.00-22.00). Аренда коньков тоже есть - в наличии размеры с 25 по 45. Тут же внутри кафешка, где можно погреться чаем, кофе и закуской (см. «Что почем»).

Второй каток (точнее, хоккейная калда) расположен недалеко от железнодорожных путей (ориентир – домик на ул. 2-я Рославка, 2). Здесь каток бесплатный, прокат также есть, ходовые размеры в наличии, работает по тем же сеансам, что и «Льдинка», но со вторника по субботу с 16.00 до 18.00 и в воскресенье с 10.00 до 12.00 здесь тренируются хоккеисты, и для остальных посетителей лед закрыт.

- Лед очень хороший, искусственный, за ним хорошо следят, - говорят местные мальчишки. - Приходите кататься, не пожалеете!

А ЕЩЕ

В рамках «Московского долголетия» народ танцует, занимается йогой и скандинавской ходьбой, играет в настольный теннис. Все занятия бесплатны, с актуальным расписанием можно ознакомиться на сайте.

А на Новотушинском проезде работает «Школа юного археолога», где проводят мастер-классы для детей по гончарному искусству и интерактивные занятия в археологических песочницах. Расписание и цены уточнить можно здесь: https://archemitino.timepad.ru/events

Что почем (руб.)

Лыжи: прокат — 350/час, 450/два часа, 500/три часа, 700/день, обработка лыж парафином – 150, индивидуальный тренер - 2000. В залог здесь и в других прокатах попросят 2000 наличкой или документ с фотографией (водительские права или соцкарту, к примеру).

«Ватрушки»: 1 час – 300 (будни), 400 (выходные), 2 часа – 400 (будни), 500 (выходные), подкачка – 100 за штуку

Коньки: прокат - 200/час, помощник фигуриста – 350/час, заточка коньков – 200 за пару, камера хранения - 50/сутки. Вход на каток платный (300 – взрослые, 150 – школьники, дети до 7 лет – бесплатно), билет нужно покупать онлайн.

Мастер-классы в «Школе юного археолога»: от 350.

Поесть: кофе – от 150, чай – от 150, глинтвейн – от 200, пончики – от 120, хот-дог – от 200.