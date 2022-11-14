Необычные и вызывающие скульптуры в Москве, о которых вы ни разу не слышали: Памятник ерунде и девушка на змее

Парк "Музеон" - собрание скульптур с необычными историями. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сразу говорю, никакого информационного повода нет. Просто иногда душа требует высокого искусства, тянется к нему. И мы с Мишкой не исключение (это фотокор «КП»). Правда, наши интеллектуальные беседы всё больше напоминают диалог врача-психиатра с его пациентом, когда второму показывают всякие картинки и просят прокомментировать их.

- О! - радостно кричит Михаил. - Смотри. Девушка на змее.

- Почти Пикассо, - подхватываю я. - Только у него был шар.

Подходим. И, окаменев, читаем табличку: «Георгий Победоносец. 2010 год. Автор - Григорий Потоцкий».

Примерно такими же идиотами выглядели герои гайдаевского фильма Виторган и Волынцев (первый играл генерала ЦРУ, второй генерала КГБ). Ну когда они спорили, Николай Угодник изображён на иконе или нет. Оказалось, что это Мария Магдалина.

Георгий Победоносец. Автор - Григорий Потоцкий. 2010 год. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чем необычен и знаменит «Музеон»? Тем, что его скульптуры стоят под открытым небом. И рассмотреть их может любой желающий (бесплатно). Возник он после перестройки 1991 года. Можно сказать, случайно. Именно сюда, на пустырь, свозили снесённые советские памятники. И, чтобы добро не пропадало, организовали впоследствии музей. Сейчас в его коллекции около 1 тыс скульптур, начиная от соцреализма и заканчивая современным авангардом.

- А вот, смотри, любопытная работа, - голосом маркиза де Буйе произнёс я. - Называется «Пробуждение». Только непонятно, мальчик это или девочка.

Мишка с дельным видом обошёл лежащую на плите мраморную фигуру. И, выстрелив взглядом в паховую область, подытожил:

- Мальчик.

Автор - Сергей Смуров. Потомственный художник.

Хорошо бы добавить к подписям QR-коды, чтобы такие, как мы с Мишей, могли богатеть и духовно просвещаться.

«Пробуждение». Автор - Сергей Смуров. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Среди памятников есть также те, которые известны всем. Например, Дзержинский Вучетича (самый тяжелый памятник музея - весит 17 тонн), Сталин Меркурова (тот самый - с отколотым носом) и другие.

Памятник Дзержинскому был снесён 22 августа 1991 года и переехал с Лубянки поближе к новой Третьяковке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но больше всего Лениных и Пушкиных. По шесть фигур на каждого.

Лениных в «Музеоне» аж шесть штук. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Ну что, делаем ставки?..

Наша спонтанная с Мишей экскурсия очень быстро превратилась в игру «угадай, кто это». На этот раз перед нами предстала мужская голова с гигантским треугольным чубом.

- Какой-нибудь Шишкин? - гадал мой пытливый друг. - Или Репин?

Я промолчал, хотя и был уверен, что это Нильс - герой небезызвестного мультика «Заколдованный мальчик». Оказалось, Шопен. Фридерик который.

Фредерик Шопен. Автор - Илья Тенета. Год создания - 1964. Бронза. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вообще коллекция «Музеона» пополнялась благодаря симпозиумам, которые здесь проводились до 2008 года. Они были тематическими. Спорт. Москва белокаменная. 200-летие Пушкина. И так далее. Лучшие работы оставались (и по сей день остаются) на территории музея. Среди авторов - Владимир Буйначев, Геннадий Красношлыков, Сергей Щербаков, Игорь Новиков и другие современные авторы. Самая масштабная фигура (мы про это уже сказали) - Дзержинский. Самая маленькая - «Суворов в Альпах» (высота полководца всего 15 см).

А это никакие не памятники! Снято на территории парка искусств «Музеон». Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Смотри-ка, «Песнь о лозе».

Сейчас, думаю, повернусь, а там на постаменте Юрий Эдуардыч с гитарой. Но вновь промашка. «Песнь о лозе» - это работа грузинского скульптора Пааты Мерабишвили. Девушка держит в руках гроздь винограда. Технические характеристики можно узнать в интернете. Материал - доломит (горная порода такая). Высота - 190 см. Год установки - 2003. Там же написано, что автор, создавая продукт современной эпохи, постоянно экспериментирует с формой. И это видно. Например, руки обнажённой красавицы напоминают колотушки для стирки белья, а плечи отсутствуют вовсе.

Вот так выглядит «Песнь о лозе» в исполнении скульптора Пааты Мерабишвили (2003 год). Фото: Михаил ФРОЛОВ

А ЧТО ЕЩЁ МОЖНО УВИДЕТЬ НА УЛИЦАХ МОСКВЫ

- Памятник ерунде (2-й Новоподмосковный переулок, ст. м. «Войковская»). Бесформенный арт-объект, напоминающий чью-то разжиревшую кривую физиономию (если смотреть на скульптуру, стоя спиной к Академии МВД). Название прицепилось случайно. В 2009 году местные жители во время установки памятника сами себе задавали вопрос, а что это вообще такое. И сами себе отвечали «ерунда какая-то». Сейчас к гигантскому камню уже привыкли. И даже считают его достопримечательностью района.

- Спасская башня (ул. Академика Анохина, ст. м. «Озёрная»). Высота металлической копии - семь метров (оригинальное строение с часами в десять раз выше). Была установлена в 1990-е годы на территории воинской части, которая там располагалась (бригада охраняла объекты Центрального аппарата Министерства обороны). Издалека башня практически не отличается от Кремлёвской. Те же самые фронтоны, выступы, резные столбики. На циферблате ровно 9 часов (утра или вечера, непонятно). Местные жители очень гордятся монументом. И даже иногда реставрируют его (за свой счёт).

- «Дельтапланеризм» (ул. Ясногорская, ст. м. «Ясенево»). Сюжет композиции простой и понятный. Отец и сын парят над землёй. При этом мальчик насажен на металлический штык. Из-за чего памятник получил обидное прозвище «Шаурма для каннибала». Но это в народе. В профессиональных кругах говорят, что штык - это всего лишь такой приём и не надо акцентировать на нём внимание. Например, известный скульптор Александр Рукавишников назвал «Дельтапланеризм» «работой, заслуживающей внимания».

И СОВСЕМ КОРОТКО. 5 НЕОБЫЧНЫХ АРТ-ОБЪЕКТОВ

- «Счастливый пятак» в Марьине. Напоминает колодезный люк. Студенты бросают в него перед экзаменами монетки. На счастье.

- «Статуя свободы» в Басманном районе. Только вместо того, чтобы держать факел, женщина в хитоне закрывает лицо руками.

- «Шрек» в Даниловском районе. Тот самый. Голливудский. Установлен на территории московского завода холодильного машиностроения «Искра».

- «Рыболовные снасти» в Отрадном. Пожалуй, самая скандальная композиция за последние годы. Увидев впервые коричневые калачи, народ тут же решил, что это каловые массы. Автор Николай Полисский возражает до сих пор и утверждает, что это верши для ловли рыбы.

- Памятник сантехнику в районе Тропарёво-Никулино. На хулигана Борщова ничуть не похож. Мужчина с интеллигентным лицом вылезает из коллектора, держа предплечьем правой руки крышку от люка. Местные жители потирают руками налобный фонарь сантехника. И тоже - на счастье.