Развитие дорожной сети ЗИЛа позволит создать в столице новые удобные маршруты

Фото: www.mos.ru

В столице продолжается перезагрузка бывшей промзоны ЗИЛ. В ближайшие годы она превратится в настоящий «город в городе». Судите сами: более 80 тысяч жителей, свыше 90 тысяч работников, комфортные пространства для отдыха. То есть в Москве появится новая точка притяжения как для горожан, так и для туристов.

«ЗИЛ сегодня является одной из основных площадок комплексного развития города, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Помимо жилья, создания рабочих мест здесь создаются новые транспортные системы, включая автомобильные дороги, мосты, набережные. Все идет комплексно и в соответствии с теми планами, которые мы наметили».

На уже обновленной территории разместятся современные жилые кварталы, социальная и транспортная инфраструктура, офисы, спортивный кластер «Парк легенд». Кроме того, здесь проведут масштабное благоустройство и озеленение. Многое уже готово, в том числе и уникальные сооружения. Среди них - развлекательный парк «Остров мечты», спорткомплекс с ледовой ареной, центр водных видов спорта.

Фото: www.mos.ru

Развитие территории АМО «ЗИЛ» позволит организовать ещё одну транспортную связь между Третьим транспортным кольцом, Нагатинской набережной и проспектом Андропова. Благодаря этому откроются новые удобные автомобильные и пешеходные маршруты к ТПУ «ЗИЛ», станции метро «Технопарк», парку развлечений «Остров Мечты» в Нагатинской пойме».

На левом берегу Москвы-реки вдоль будущих кварталов ЗИЛа обустроят набережные от Таганского района до района Печатники. Благодаря этому значительно снизится транспортная нагрузка на ТТК, Варшавское шоссе и проспект Андропова и появится комфортная прогулочная зона для жителей.

ПРОГУЛЯЕМСЯ ПО НАБЕРЕЖНОЙ

За последние шесть лет на ЗИЛе сделано многое для удобства водителей и пешеходов. В списке построенных дорожных участков - маршрут длиной один километр от проспекта Лихачева до улицы Трофимова, отрезок проспекта Лихачева от ТТК до Проектируемого проезда № 4062, включая путепровод через МЦК и улицы Братьев Рябушинских, Тюфелева роща и Мустая Карима, а также мост через Кожуховский затон с дорогами к парку развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме.

Параллельно строится и метро. Ранее мэр Сергей Собянин утвердил названия восьми станций будущей Бирюлевской линии. Среди них - станция «ЗИЛ». Ее построят около примыкания улицы Лисицкого к проспекту Лихачева. С нее можно будет сделать пересадку на одноименную станцию МЦК.

«Станция «ЗИЛ» - одна из крупнейших на этой ветке, - подчеркнул Собянин. - Она стыкуется с МЦК, сюда же придет будущая Бирюлевская линия метро. В этом транспортном узле будут передвигаться каждый день около 150 тысяч человек».

Фото: www.mos.ru

Сейчас стройка кипит и на нескольких других площадках на ЗИЛе. Одна из них - Крутицкая набережная. Ее приводят в порядок на участке длиной 760 метров от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной. Для пешеходов это место превратится в райский уголок. Во время благоустройства вдоль реки высадят три гектара газона, а также более 180 деревьев, среди которых будут ивы и липы. К ним добавят кустарники - гортензию, можжевельник, снежноягодник, шиповник, а также свыше 1,7 тысячи квадратных метров цветников. По обновлённой Крутицкой набережной жители смогут прогуляться уже летом этого года.

«Это будет новое место для отдыха и прогулок с газонами, цветниками, деревьями и кустарниками, - сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале. - Здесь также появится дорога с двумя полосами движения в каждом направлении».

Проект позволит обеспечить транспортную доступность жилых кварталов и спортивного комплекса «Торпедо». При этом разгрузятся дороги в Таганском, Даниловском и Южнопортовом районах города.

НОВЫЙ МОСТ УСКОРИТ ПОЕЗДКИ ВОДИТЕЛЕЙ

В южной части ЗИЛа специалисты прокладывают мост длиной 615 метров через затон Новинки. По проекту построят и реконструируют пять километров дорог (по прямой – 1,8 км) по две полосы движения в каждом направлении. В том числе возведут подземный пешеходный переход в районе ЖК «Шагал».

«До конца 2023 года будет построен мост через Новинку, набережная Шагала соединится с Южнопортовой улицей», - сообщил Сергей Собянин.

При этом у водителей появится альтернативный маршрут от Симоновской набережной до района Южнопортовый, без заезда на ТТК, что снизит его транспортную нагрузку, а также Варшавского шоссе и проспект Андропова.

Параллельно проведут благоустройство участка набережной Марка Шагала на участке от проспекта Лихачева до МЦК. Набережная уже преобразилась прошлой весной. На ней появились газоны, деревья и кустарники, детские площадки, велопарковки и пешеходные маршруты, а также причалы со спусками к воде. В этом году здесь построят пять павильонов. Среди них - кафе в единой конструкции с амфитеатром, кафе-буфет, выставочный зал, пункты проката. Кроме того, на берегу разместится ещё один спуск к воде.

«Озеленение набережной проводиться в рамках общей концепции развития территорий, прилегающих к Москве-реке, - отмечал Рафик Загрутдинов. – Это улучшенное благоустройство в едином стиле со всеми городскими набережными Москвы с устройством пешеходных зон, велодорожек, площадок для общественных мероприятий, отдыха и спорта, детских игровых площадок».

Фото: www.mos.ru

ПЛАНЫ

Для ЗИЛа сейчас проектируется ещё 14,5 километра дорог, в том числе три подземных пешеходных перехода и два пешеходных моста. В списке - Симоновская набережная на участке от жилого комплекса «РиверСкай» до ТТК, дорога к жилому комплексу «Шагал»,благоустройство набережной Марка Шагала и затона Новинки на участке от МЦК до Проектируемого проезда № 4062, благоустройство и берегоукрепление Симоновской набережной около владения 1. Работы на всех участках планируют завершить в 2025 - 2026 годах.

«В результате комплексной реконструкции набережных на участке от Крутицкой набережной до 2-го Южнопортового проезда будет создана новая четырехполосная магистраль длиной более 10 километров по прямой, - рассказал Рафик Загрутдинов. - После ее запуска появится прямая транспортная связь между ТТК, Варшавским шоссе и проспектом Андропова».

КОНКРЕТНО

Всего по проекту развития транспортной сети на ЗИЛе запланировано:

- 45,2 километра дорог;

- 3 искусственных сооружения (1,6 км), в том числе 1 путепровод (405 м), 2 моста (1,15 км);

- 11 пешеходных переходов - 8 подземных и 3 надземных.

При этом уже завершилось строительство:

- 22,6 километра дорог, в том числе 1 путепровода (405 м), 1 моста (530 м);

- 3 подземных пешеходных переходов, а также 1 надземного - с траволаторами от станции метро «Технопарк» через проспект Андропова к парку развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме.

Фото: www.mos.ru

НА ЗАМЕТКУ

В 2022 году в Москве построили более 90 километра дорог, 24 моста и эстакады, а также 14 надземных и подземных пешеходных переходов.

До конца 2023-го планируют возвести всего 96,6 километра автомагистралей, 38 искусственных сооружений и 21 пешеходный переход.

Главным проектом станет Московский скоростной диаметр (МСД) длиной 68 километров.