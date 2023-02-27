Замкнуло двигатель поезда метро: названа причина пожарной тревоги и эвакуации станции «Спортивная» в Москве

Станцию «Спортивная» временно закрыли для пассажиров.

Вечером 27 февраля пассажиров юго-западной части Сокольнической линии метро повысаживали из поездов. Нет движения из центра. Часть составов остановилось в туннелях. Все из-за пожара на станции «Спортивная». Платформу окутал густой дым.

— В 20:32 поступило сообщение о пожаре. Из-под состава, стоящего на станции, идет дым. Произошло возгорание одного из вагонов на площади один квадратный метр, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Экстренные службы организовали штаб пожаротушения — он необходим, чтобы координировать действия. Служба безопасности метрополитена и работники станции вывели пассажиров в вестибюль.

— Сведений о пострадавших не поступало. В 21:05 пожар ликвидирован. Дым рассеивается, — позже сообщили в МЧС.

Станцию «Спортивная» временно закрыли для пассажиров. Поезда, которые едут в сторону центра, не делают остановку. В Департаменте транспорта Москвы уточнили, что возгорание вызвано проблемами с электродвигателем, никто из пассажиров не пострадал.

Пока станцию не откроют, можно пользоваться МЦК «Лужники» или наземным транспортом.