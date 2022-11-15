Почему в Москве стало больше воробьёв. И куда они пропадали

По поводу временного исчезновения воробьёв с улиц Москвы у орнитологов версии вплоть до эпидемии. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пару лет назад в редакцию «КП» стали поступать тревожные сигналы о том, что в городе практически нет воробьёв. Были да сплыли. А ведь они приносят пользу, поедая вредоносных насекомых. В Союзе охраны птиц России заявили, что дело в городской среде - воробьям не хватает кустарников и естественного разнотравья (при том, что половина территории столицы - это природа и лес).

Накануне те же читатели радостно сообщают. Воробьёв в Москве видимо-невидимо. Куда ни сунься, везде воробьи. В парках и во дворах. Возле станций метро и кафешек. На чердаках и крышах. Отовсюду доносится чириканье.

И как это объяснить?

- Дело в том, что пропадать эти птицы начали во время пандемии, - объяснил «КП» основатель столичного проекта «Орнитарий» Вадим Мишин. - Как раз был локдаун. И закрыли почти все точки общепита. А для воробьёв это самые хлебные места. Вот они и разлетелись, кто куда. Я бы не сказал, что их численность сейчас резко увеличилась. Просто их стайки стали заметнее. Также бывает со снегирями. Летом их практически не видно, а зимой, пожалуйста, возле каждой рябины.

По поводу временного исчезновения воробьёв у орнитологов есть и другие версии. Например, их ряды могли подкосить массовые болезни. У любой популяции из-за этого на протяжении многих лет происходят колебания численности.

Добавим, что в Москве обитает два вида воробьёв - домовые и полевые. Первые, согласно названию, стараются держаться поближе к человеку, вторые предпочитают природные зоны (парки, скверы и тд).

- Это одни из немногих птиц, которые не поддаются дрессировке, - рассказал Вадим Мишин. - При этом понимают, что люди для них опасности не представляют. И могут даже сесть человеку на плечо. Или склевать корм с руки.

Фото: Евгения ГУСЕВА

К тому же. Недавно состоялся Евразийский учёт птиц и Москва в нём тоже участвовала. Активисты за два дня насчитали 329 воробьёв! Больше только крякв и больших синиц.

Так что тревога оказалась ложной.

- Численность полевых воробьёв на природных территориях столицы на сегодняшний день стабильна, - подтвердили «КП» в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды.