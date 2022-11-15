Губернатор Андрей Воробьёв сообщил, что Московская область вышла на первое место в России по производству хлеба

В Московской области производят 25% всей хлебобулочной продукции Центрального Федерального округа. Об этом рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

- По целому ряду направлений сельхозпроизводства мы занимаем ведущие позиции в стране. Это овощи закрытого грунта, сыр, ягоды, молочная продукция, - сообщил губернатор. - Кроме того, по итогам 9 месяцев текущего года Подмосковье вышло в лидеры по хлебу и хлебобулочным изделиям - наши пекари выпустили почти 370 тысяч тонн продукции, на 8% больше, чем за тот же период 2021-го.

По словам Андрея Воробьёва, есть основания полагать, что до конца 2022 года общий объем хлебобулочных изделий, выпущенных подмосковными производствами, приблизится к 500 тысячам тонн.

- Хлеб - всему голова, и в обеспечении продовольственной безопасности он играет ключевую роль. Сегодня каждый четвертый батон или булка в ЦФО выпекается в Подмосковье - это значимый результат.

Федеральная служба статистики сообщает, что в 2022 году Московская область вышла на первое место среди регионов России по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий. Подмосковье обошло Москву (334,73 тысяч тонн продукции) и Санкт-Петербург (242,41 тысяч тонн). Причем этот прорыв был осуществлен именно в третьем квартале текущего года - по первому полугодию 2022-го и по итогам всего 2021-го область занимала вторую строчку «хлебного рейтинга» России.

Губернатор Андрей Воробьёв отмечает, что Московская область продолжает поддерживать производителей хлеба, фермеров и сельскохозяйственные предприятия:

- Чтобы они могли наращивать производство своей стратегически важной продукции».

В настоящий момент хлеб в области выпекают более 100 различных предприятий. Самые крупные из них - «Егорьевский Хлебокомбинат», «Щелковохлеб», «Ореховохлеб», «Электростальхлеб», «Калининградхлеб», «Дедовский хлеб», «Рузский хлебозавод».

Среди мер поддержки - компенсация части затрат на производство и реализацию продукции. В течение текущего год такую помощь в размере более 102 млн рублей получили 13 компаний. Как отмечают специалисты, подобные меры позволяют удерживать в регионе цены на хлебобулочную продукцию.