«Историю Пугачёвского бунта» Пушкина продадут в Москве за 1,2 млн рублей

Среди топовых лотов оказалась «История Пугачёвского бунта»

Очередной аукцион редких книг и автографов пройдёт 2 марта в «Литфонде». Среди топовых лотов оказалась «История Пугачёвского бунта», написанная Александром Пушкиным и изданная в Санкт-Петербурге в 1834 году.

Известно, что итоговая рукопись была одобрена лично Николаем I. А ещё через два года автор написал небезызвестную повесть «Капитанская дочка», действие которой происходит как раз во время пугачёвского восстания.

- Книга имеет полукожаный переплёт, - рассказали в аукционном доме «Литфонд». - Корешок, уголки, карты отреставрированы.

Фото - Аукционный дом «Литфонд»

Как выяснилось, «История Пугачёвского бунта», как говорят сегодня, не зашла в читательскую аудиторию. Только на квартире поэта после его смерти было найдено 1750 непроданных экземпляров. Однако сомневаться в ценности этих книг не приходится. Уже сейчас лидирующая ставка по этому лоту 1,2 млн рублей.

Также 2 марта уйдут с молотка несколько томов с произведениями Лермонтова (400 тыс рублей), многоязычная грамматика из библиотеки Воронцова (60 тыс рублей), атлас Петербурга 1849 года (250 тыс рублей), сборник стихов Фета (80 тыс рублей), первое издание гончаровского «Обломова» (180 тыс рублей), «Пёстрые рассказы» Антоши Чехонте (110 тыс рублей) и многие другие книги.

Фото - Аукционный дом «Литфонд»

Чуть позже, 9 марта, в «Литфонде» выставят на продажу антикварные и букинистические издания. Среди них - карты, грамоты, сборники стихов, гравюры, каталоги картин, анекдоты, очерки из морской жизни, учебники, открытки и др.