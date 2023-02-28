Новые образовательные комплексы в Москве в 2022 году: «Умная» школа в Зеленограде и детсад с бассейном в Некрасовке

Фото: Департамент строительства

Каждый год в разных районах столицы малыши и школьники идут в новые, только что построенные комплексы - с классами, библиотеками, спортивными площадками, бассейнами, игровыми зонами, группами для малышей. Не стал исключением и 2022-й. С 2011 года в Москве ввели в эксплуатацию более 520 школ и дошкольных учреждений. Об этом рассказал Сергей Собянин в декабре прошлого года во время выступления с ежегодным отчетом о деятельности Правительства Москвы в Московской городской Думе.

УЧЕБА, СПОРТ И ОБЩЕНИЕ

Современные школы превратились в многофункциональное обучающее и развивающее пространство. Дети приходят сюда не только изучать разные науки, но и заниматься спортом, определяться с будущей профессией, развивать свои таланты, общаться и на переменках просто отдыхать. Для этого детально продумана планировка зданий.

Фото: Департамент строительства

«В новых школах нет привычных замкнутых кабинетов, повсюду прозрачные стеклянные перегородки, стены-трансформеры, большие светлые окна, - говорит руководитель Департамента строительств города Москвы Загрутдинов. - Кроме того, детсады и школы оснащаем так, чтобы в них чувствовали себя комфортно в том числе маломобильные жители».

К примеру, обязательно ставят пандусы, двери без порогов или с порогами не выше 2,5 сантиметра, а также с ручками, которые можно открыть одной рукой.

Одной из таких продвинутых «умных» школ стал учебный корпус на 300 мест для школы № 1557 имени выдающегося советского ученого-физика, инженера, Нобелевского лауреата Петра Леонидовича Капицы. Комплекс находится в районе Савелки Зеленограда.

Фото: Департамент строительства

Корпус спроектирован на основании стандарта «Московская школа». Сюда входят трансформируемые ресурсосберегающие пространства, возможности для максимального количества активностей в кабинетах, понятная навигация, продуманная система размещения кабинетов и помещений, эргономичная мебель. Даже климат в каждом классе - и тот особенный! Это стало возможно благодаря оснащению кабинетов автоматической системой кондиционирования. Она позволяет круглый год держать в помещении определенную температуру.

Сами классы как привычные, например, для занятий физикой, химией, иностранными языками и другими учебными предметами, так и универсальные, с трансформируемыми перегородками.

Фото: Департамент строительства

Но это ещё не все! Есть и спортивный зал с душевыми кабинами, библиотека с читательскими местами и медиатекой, пищеблок, актовый зал на 180 зрителей с эстрадой. Для учеников на втором и третьем этажах школы поставили индивидуальные запирающиеся ящики, в которых дети могут хранить свои личные вещи.

Подумали и о комфорте педагогов. Стандартную учительскую дополнили коворкингом. Здесь они могут отдыхать, готовиться к занятиям в непринужденной обстановке. Вокруг школы разместилась просторная спортивная зона. В ней - площадки для игры в баскетбол, мини-футбол, волейбол, бадминтон, теннисные столы и легкоатлетическая беговая дорожка с ямой для прыжков в длину.

ЭСТРАДА И ПРАКТИКУМ ДЛЯ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ

На Смольной улице возведен учебный корпус на 250 мест с дошкольным отделением на 300 мест. Для воспитанников разных возрастов создали свои зоны - дошколята от 3 до 6 лет, группы предшкольной подготовки с 6 до 7 лет и школьное отделение для 1 классов. Их соединили между собой так, чтобы потоки не пересекались. Благодаря перегородкам-трансформерам можно превратить обособленные группы садика в единое образовательное пространство. Перед входом в них разместили колясочную с навесом с безбарьерным входом с уровня земли.

Фото: Департамент строительства

А для первоклашек появился актовый зал на 250 мест с трибуной-эстрадой, размещенной смежно через стену-трансформер со спортивным залом. Такая конструкция позволяет присоединить трибуну-эстраду на выбор - к актовому залу или спортзалу. При необходимости можно убрать кресла и организовать единое пространство.

Другой учебный корпус - в Малом Песчаном переулке в районе Сокол. Его построили в прошлом году для школы № 1252 имени Сервантеса. Здание на 400 мест рассчитано на обучение 16 классов - 10 классов основной школы (5 - 9 класс) и 6 классов старшей школы (10 - 11 класс).

Фото: Департамент строительства

В нем разместились универсальные учебные кабинеты, а также учебные кабинеты по естественным наукам, совмещенные с практикумом - физика, химия, биология.

Кроме этого, есть кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой, класс для изучения технологий, библиотека с читательскими местами, учительские кабинеты, медицинский блок, фото-киностудия, кабинет робототехники, два спортивных зала. Для детей с ограниченными возможностями тоже все обустроили - от лифтов до пандусов и тактильных указателей.

ДЕТСАД НА ЗАГЛЯДЕНЬЕ

В прошлом году также были построены четыре детских сада и учебный корпус в столичном районе Некрасовка.

«Район активно развивается, возводятся большие объемы жилья, соответственно, там большая востребованность и в школах, и в детских садах», - отмечал Загрутдинов.

Например, новые детский сад и корпус школы появились в 17-м квартале Некрасовки. Садик на 300 мест получился просто загляденье! Три этажа, залы для музыкальных и физкультурных занятий, 12 групп для ребятишек, в каждой - раздевалки, игровые, спальни и буфетные. Плюс ко всему бассейн с инструкторской, лабораторией анализа воды и кабинетом медсестры. Ещё один детсад открыли в минувшем году в 14-м квартале Некрасовки. В трехэтажном здании разместилось 9 групп всего на 225 мест. Удобно и то, что образовательное учреждение находится рядом с квартирами москвичей - внутри нового жилого комплекса. То есть родителям не придётся тратить много времени, чтобы добраться до садика.

Фото: Департамент строительства

На западе столицы в Ново-Переделкино жителям 14-го микрорайона построили детсад на 125 мест. Уже с прошлой осени сюда ходят малыши в возрасте от 3 до 7 лет. На первом этаже - вестибюль, пост охраны, медицинский блок и две группы. На втором этаже - еще три группы, кабинет для занятий музыкой, физкультурный зал и служебные кабинеты. В каждой группе - своя раздевалка, игровая, спальня, санузел и буфет. Кроме того, есть кабинеты логопеда и психолога.

Фото: Департамент строительства

Новый детсад был построен в Южнопортовом районе Москвы. Его площадь - более 3 тысяч квадратных метров. Здание на 200 мест возвели на месте сноса прежнего садика в Дубровском проезде, 7. Проект позволил создать современный архитектурный облик. Для облицовки фасада использовали металлические панели с декоративными фигурными выступами, которые стали цветовыми акцентами.

Фото: Департамент строительства

В здании - группы для детей, столовая, медицинский кабинет, музыкальный зал с кладовой, кружковая комната для развивающих занятий, зал для физкультурных занятий, кабинеты логопеда и психолога и другие. Во время благоустройства во дворе садика поставили игровые площадки с навесами для прогулок, а также общую физкультурно-оздоровительную площадку.