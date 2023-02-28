Загрутдинов: Экспертизу с применением ТИМ прошли 24 сооружения по программе реновации

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Глобальным трендом в строительстве за последние годы стала цифровизация. В частности, активно применяются технологии информационного моделирования (ТИМ).

«Москва первой в мире реализовала задачу полного перехода к взаимодействию всех участников инвестиционно-строительного цикла в цифровом виде, - отметил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов на форуме «Строим будущее России вместе». - А применение ТИМ и цифровых двойников объектов облегчает управление строительными процессами. Уже сегодня в рамках Программы реновации 24 объекта прошли экспертизу с применением ТИМ, а на стадии проведения строительно-монтажных работ ТИМ используются на 7 объектах».

По его словам, цифровая трансформация невозможна без специальной подготовки кадров. Этой работой столичные власти занимаются уже более пяти лет.

«На базе МГУУ ПМ мы проводим программы обучения и повышения квалификации для наших сотрудников, - сообщил Загрутдинов. - За это время было разработано и проведено более 50 программ обучения. Их участниками стали более 4000 сотрудников Департамента строительства и подведомственных ему организаций».

Глава ведомства уточнил, что для студентов НИУ МГСУ Департаментом строительства Москвы разработана уникальная программа обучения «Цифровой инженер ПТО».

«С начала старта программы обучились 373 студента, 76 из которых трудоустроены», – добавил Загрутдинов.