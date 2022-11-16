Пройду по Джазовой, сверну на Пикассо: кто придумывает названия улицам в Москве

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москва продолжает строится - в городе появляются новые жилые кварталы, а рядом с ними проектируемые проезды, которые пока остаются безымянными. В ближайшие годы к существующим 5500 улиц Москвы прибавятся сотни новых.

- Сейчас на сайте «Активный гражданин» проходит серия голосований, в ходе которых горожане предлагают варианты названий для 45 новых объектов — улиц, скверов, площадей, аллей, шоссе, переулков и набережных. Москвичи предложили уже более 5 млн предложений, связанных с названиями городских объектов, - рассказали в мэрии Москвы.

Наименования ожидают и 90% существующих, а также проектируемых улиц Новой Москвы. Редакция KP.RU выяснила, каким улицам необходимо присвоить имена и как будет происходить выбор.

Футболисты и артисты

Безымянный проезд в районе Очаково-Матвеевское на западе столицы назвали в честь политика Владимира Жириновского, проезд в Бескудникове - именем героического летчика Суламбека Осканова, а в Раменках, где идет строительство новых жилых комплексов, создадут целый Кинематографический квартал – новые улицы получат имена Сергея Бондарчука, Леонида Гайдая, Олега Табакова, Фаины Раневской, Андрея Миронова и других известных личностей кино.

Новыми домами активно застраивают поле бывшего Тушинского аэродрома. Ключевым объектом района стала футбольная арена «Спартак», поэтому москвичам предложили назвать прилегающие улицы в честь вратаря «красно-белых» Владимира Маслаченко, спортивного комментатора Николая Озерова, тренера Константина Бескова, однако на сайте голосования можно предложить и другие варианты. Остальные улицы будут называть в честь легендарных летчиков и авиаторов – их имена тоже выбирают. Сейчас в районе только две улицы имеют названия - Летная и в память советского футболиста Игоря Нетто.

Мультипликационная и улица Сказка

Безымянной оказалась улица в районе Крылатское. Предлагают назвать: Татаровский Мост (так как в XIX веке там находилась переправа через Москву-реку рядом с деуревней Татарово) или улица Сказка (так как находится возле одноименного парка аттракционов).

- В Москве может появиться целый квартал мультипликаторов. В районах Даниловский и Нагатинский Затон, неподалеку от парка развлечений «Остров мечты», расположены шесть улиц, которые остаются безымянными или являются проектируемыми проездами. Назвать их предлагают в художников мультфильмов, - рассказали в пресс-службе «Активного гражданина».

Так может появиться улица Вячеслава Котеночкина, художника мультфильма «Ну, погоди!». Она будет расположена от проспекта Андропова до Кожуховского моста. Еще один вариант москвичей - улица Мультипликационная.

Бутовским шоссе могут назвать участок Юго-Восточной хорды (от Кантемировской улицы до МКАД). Есть еще несколько вариантов: шоссе Бирюлевское, Царицынское или Чертановское.

Джазовая улица появится в столице к 100-летию российского джаза, который отмечают в 2022 году. Улица будет расположена вблизи жилого комплекса «Савеловский сити». Имя кардиолога Евгения Чазова присвоят улице в районе Кунцево, на которой расположен НМИЦ кардиологии.

Улица Пикассо и аллея Милосердия

Больше всего безымянных улиц в Новой Москве. Там порой раньше достраивают дома и вручают жильцам ключи, чем появляются идеи по наименованию улиц. Относительно недавно названия утвердили для 68 улиц, среди которых аллея Милосердия, Набережные Афанасия Фета и Реки Незнайки, проспект Магеллана и Старогромовское шоссе, Кавалерийская и Гренадерская улицы, Князевладимирская улица и другие. Но впереди еще большая работа – свою очередь ожидают 90% существующих и проектируемых улиц ТиНАО.

Комиссия по наименованию территориальных единиц за четыре года рассмотрела уже более 500 вариантов названий – и это работа только начинается. В состав комиссии входят эксперты в области истории, москвоведения, филологии, лингвистики и градостроительной деятельности.

- Застройщики зачастую строят быстрее, чем называют. И тогда возникает следующая ситуация: на безымянной улице вводятся корпуса, которым присваивается адрес ближайшей улицы, уже имеющей название. Затем возникает абсолютная путаница: новая улица получает свое имя, но расположенные на ней дома имеют другой адрес. Кроме того, в ТиНАО остро стоит проблема дублирования наименований, что сильно осложняет навигацию в городе, - рассказал Алексей Галактионов, начальник отдела методического обеспечения Института Генплана Москвы.

Названия в Новой Москве сейчас подбирают по разным принципам. Одни связаны с территорией, например, улица Лобановский Лес (в честь местного леса), переулок Шеппинга (в честь русского этнографа, исследовавшего в том числе здешние места) и Старосаврасовская улица (названа в честь старой деревни). А могут называть по связующему звену. Например, возле нового жилого комплекса «Испанские кварталы» все названия улиц связаны с Испанией и выдающимися испанцами разных профессий: Севильский бульвар, проспект Магеллана, улица Пикассо, улица Гауди, улица Сервантеса, бульвар Веласкеса.

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Как называют улицы в Москве?

Главные правила прописаны в законе города Москвы «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы», который вышел в 1997 году:

- основой для наименования улиц должны являться факты исторического и культурного развития района. Например, это могут быть наименования старинных сел, ручьев, урочищ;

- в городе часто используется принцип географической проекции. Все улицы, расположенные условно на севере Москвы, могут получить названия по северным городам, рекам, горным хребтам и т.д;

- можно использовать тематические кластеры. Например, появляется новый медицинский центр и логично будет дать названия улицам в честь выдающихся врачей;

- мемориальные названия не являются приоритетными. Человек должен иметь прямое отношение к городу, либо его имя должно обладать общероссийской значимостью.