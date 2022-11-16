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Общество16 ноября 2022 18:00

Еще 170 гектаров земли передадут муниципалитетам Московской области под участки для многодетных семей

В Министерстве имущественных отношений Подмосковья сообщили, что землей обеспечены уже 32,6 тысячи многодетных семей
Около 170 гектаров земли будет выделено городским округам Подмосковья под участки для многодетных семей.

Около 170 гектаров земли будет выделено городским округам Подмосковья под участки для многодетных семей.

Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Около 170 гектаров земли будет выделено городским округам Подмосковья под участки для многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

Напомним, в России действует госпрограмма, по которой многодетным семьям (имеющим от трех детей и более) предоставляют в собственность земельные участки. Главное условие для получения земли - российское гражданство у всех членов семьи. При этом заявители должны встать на учет и ожидать своей очереди.

В Московской области землей обеспечены уже около 60% многодетных семей, стоящих на учете, - 32,6 тысячи семей.

Сегодня реализацию госпрограммы в Подмосковье обсуждали во время выездного заседания Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной Думы в Можайский городской округ.

- В Московской области с каждым годом увеличивается количество многодетных семей, соответственно, увеличивается и очередь, - отмечает министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. - Несмотря на то, что ежегодно мы стараемся землей обеспечить 2 тысячи многодетных, а, к примеру, в этом году мы уже перевыполнили план, предоставив на 408 участков больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, работа по передаче земли в собственность муниципалитетов не прекращается.

Наталья Адигамова сообщила, что в течение 2022 года министерство передало более 1 тысячи гектар 19 муниципалитетам области, которые будут распределять эти участки между своими очередниками. Однако на этом работа не заканчивается.

- Что планируем сделать: передать муниципалитетам еще порядка 170 га, - рассказала глава областного Министерства имущественных отношений. - Также подобраны более 1,4 тыс. га из неразграниченной собственности, прорабатываем передачу 85,3 га в казну Московской области от госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов.

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