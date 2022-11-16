Еще 170 гектаров земли передадут муниципалитетам Московской области под участки для многодетных семей

Около 170 гектаров земли будет выделено городским округам Подмосковья под участки для многодетных семей. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Около 170 гектаров земли будет выделено городским округам Подмосковья под участки для многодетных семей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.

Напомним, в России действует госпрограмма, по которой многодетным семьям (имеющим от трех детей и более) предоставляют в собственность земельные участки. Главное условие для получения земли - российское гражданство у всех членов семьи. При этом заявители должны встать на учет и ожидать своей очереди.

В Московской области землей обеспечены уже около 60% многодетных семей, стоящих на учете, - 32,6 тысячи семей.

Сегодня реализацию госпрограммы в Подмосковье обсуждали во время выездного заседания Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной Думы в Можайский городской округ.

- В Московской области с каждым годом увеличивается количество многодетных семей, соответственно, увеличивается и очередь, - отмечает министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова. - Несмотря на то, что ежегодно мы стараемся землей обеспечить 2 тысячи многодетных, а, к примеру, в этом году мы уже перевыполнили план, предоставив на 408 участков больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, работа по передаче земли в собственность муниципалитетов не прекращается.

Наталья Адигамова сообщила, что в течение 2022 года министерство передало более 1 тысячи гектар 19 муниципалитетам области, которые будут распределять эти участки между своими очередниками. Однако на этом работа не заканчивается.

- Что планируем сделать: передать муниципалитетам еще порядка 170 га, - рассказала глава областного Министерства имущественных отношений. - Также подобраны более 1,4 тыс. га из неразграниченной собственности, прорабатываем передачу 85,3 га в казну Московской области от госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов.