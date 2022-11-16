Больше половины расходов бюджета Подмосковья направят на «социалку»: Министр экономики и финансов Подмосковья Наталия Масленкина

Министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина. Фото: mef.mosreg.ru

Более половины бюджета Московской области в 2023 году будет заложено на развития социальной сферы - здравоохранения, образования, соцзащиты, культуры, спорта и других направлений. Об этом сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

Напомним, сегодня в Красногорске проходят публичные слушания проекта закона «О бюджете Московской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». В нем принимают участие члены подмосковного Правительства, представители различных ведомств, городских округов, общественных организаций и все желающие жители области.

На слушаниях в том числе были озвучены главные статьи будущих расходов бюджета региона. Планируется, что здравоохранение, образование, социальную политику, культуру, спорт, строительство социально значимых объектов будет потрачено 466,2 млрд рублей. (К слову, это на 5,4 млрд рублей больше, чем в текущем году).

Большая часть этой суммы заложена на содержание школ, детсадов, колледжей и вузов - 138,5 млрд рублей (плюс 6% относительно бюджета-2022). Кроме того, в течение года будут отремонтированы 96 объектов образования (16,6 млрд рублей).

34,9 млрд рублей планируется потратить на содержание подмосковных больниц и поликлиник. 14,1 млрд рублей бюджетных ассигнований предусмотрено на капитальный и текущий ремонты (эти работы запланированы в 132 объектах). 12 млрд рублей - на закупку 7 тысяч единиц медоборудования и 77 машин скорой помощи.

Социальные выплаты в 2023 году получат 2,5 млн жителей Московской области. Под это в проекте бюджета предусмотрены 67,4 млрд рублей - на 10% больше, чем в нынешнем году.

Кроме того, среди расходов в социальной сфере также запланированы содержание и ремонт объектов социального обслуживания, капремонт ФОКов и учреждений культуры, обустройство уличных спортивных площадок, реставрацию зданий музеев и другие направления.

КСТАТИ

«От наращивания бюджета зависят наши возможности»

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что региональный бюджет Подмосковья в 2022 году приблизится к 1 триллиону рублей.

- В этом году, учитывая помощь правительства России, наш бюджет будет составлять около одного триллиона рублей. Без федерального участия такой цифры мы пока не достигли, - рассказал Андрей Воробьёв во время совещания с заместителями председателя регионального Правительства. - Как мы все прекрасно понимаем, от наращивания бюджета зависят наши возможности и на муниципальном, и на региональном уровнях. Те программы, которые мы реализуем и обсуждаем регулярно в течение года.