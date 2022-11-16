Жители Подмосковья в возрасте от 50 лет и старше смогут бесплатно получить новую профессию

В Московской области запускают программу, которая поможет жителям Подмосковья в возрасте от 50 лет и старше получить новую квалификацию Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Не секрет, что людям предпенсионного возраста после ухода с прежнего места работы не всегда удается оперативно трудоустроиться. Возникает в том числе и вопрос переквалификации - список востребованных на рынке труда профессий с приемлемыми зарплатами постепенно меняется. В Московской области запускают программу, которая поможет жителям Подмосковья в возрасте от 50 лет и старше получить новую квалификацию, подтвержденную удостоверением государственного образца. Все расходы за переобучение берет на себя региональный бюджет.

- Уникальная возможность появилась у жителей Подмосковья, предоставленная благодаря участию команды Правительства Московской области в рамках пилотного проекта Минфина Российской Федерации по социальному сертификату, - рассказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина. - Получение дополнительного профессионального образования - это, прежде всего, новые возможности для самореализации и увеличения своих доходов.

Подать заявку на дополнительное профобучение и выбрать учебную программу нужно до 20 ноября текущего года на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.

В настоящий момент жителям Подмосковья 50+ предлагают переобучение по следующим специальностям: инспектор по кадрам, оператор персональных компьютеров, секретарь-референт, кладовщик со знанием «1С: Торговля и склад», администратор.

Важная деталь: лекции, которые будут вести преподаватели, практические задания и тесты, которые оценивают полученные знания, также проходят в режиме онлайн. Что согласитесь, весьма удобно. После процесса обучения все «ученики» должны будут пройти аттестацию, по итогам которой слушателям будут вручены удостоверения государственного образца.