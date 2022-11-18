Хорошая новость

Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Музею пожарной охраны Москвы, где выставлены уникальные экспонаты, исполняется 65 лет.

- Чтобы окунуться в профессию, курсанты и молодые сотрудники приходят именно в этот музей, - рассказывает заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве полковник Александр Бобров. - Этот год «урожайный» для нас на памятные события. 95 лет исполнилось Государственному пожарному надзору. 90 лет Гражданской обороне. И 65 лет с момента создания этого уникального музея.

ПОЖАРНАЯ ПОВИННОСТЬ И СТРЕЛЬЦЫ

Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Столичный музей пожарной охраны действительно уникальный, без всяких преувеличений. Собственно, начинается с самого здания, в котором он расположен. (Улица Дурова, 49, метро «Проспект Мира»). Каждый, конечно, еще со школы помнит классику: «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром…» Двухэтажный дом - один из тех каменных московских домов, который устоял во время великого пожара 1812 года, когда граждане, уходящие из города перед нашествием французов,жгли свое добро - чтобы ничего не досталось неприятелю. Когда-то это здание принадлежало графу Орлову-Чесменскому (тому самому, который вывел знаменитую породу орловских рысаков). А теперь здесь музей.

- Здесь вы можете окунуться в ту эпоху, когда пожарное дело только зарождалось, - улыбается Александр Бобров.

Наш гид, ведущий методист ГУ МЧС России по Москве полковник внутренней службы Людмила Минаева, рассказывает увлекательные вещи.

Первые противопожарные правила в Москве были введены при Иване III в начале 16 века.

- Среди горожан существовала пожарная повинность. На воротах каждого дома нарисован предмет, который хозяин должен был нести с собой, если случится пожар.Также определялись дежурные - эти люди обязаны были в случае пожара бежать к церкви и бить в колокол, оповещать всех. И тогда мужчины от реки до места пожара вставали в цепочку, передавая друг другу ведра.

Системность другого порядка появилась в 1550-е, уже при Иване Грозном. Например, для тушения пожаров начали привлекать стрельцов. Оно и понятно: люди служивые, умелые. А их бердыши (длинные боевые топоры) идеально подходили для разбора горящих зданий.

ПЕРВЫЕ. «СЕРЫЕ»

Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

- Все мы знаем Красную площадь. Сейчас это открытая площадка, по которой гуляют горожане и туристы, - продолжает Людмила Минаева. - А раньше она была заполнена различными лавками. И отсюда иногда начинались крупные пожары, из-за которых в том числе и кремлевские стены горели. Поэтому позже появилось правило, что ближе 200 метров от стены не должно быть никаких деревянных строений.

Первая профессиональная пожарная охрана в Москве была учреждена по указу Александра I в 1804 году. Служили в ней по 25 лет, как и в армии. За пожарными тогда закрепилось прозвище «серые» - по цвету формы.

Об истории пожарного дела в Москве экскурсоводы могут говорить часами. Материала очень много! Например, здесь можно узнать, кого спешащая на выезд пожарная команда использовала в качестве «навигатора», почему в каждую пожарную часть набирали только лошадей одной масти, как «гражданский» из зевак во время пожара Большого театра в 1853 году провел удивительную спасательную операцию, поразившую даже императора Николая I, и многое другое.

«ЗВОНИТЕ 112»

Но при этом и современности в экспозиции Музея пожарной охраны Москвы посвящены сразу несколько залов. С макетами. Вот вы знали, например, что в крупнейших столичных театрах существуют специальные противопожарные занавесы? В случае чего, они защищают зрительный зал от распространения огня из-за кулис (раньше были нехорошие прецеденты в разных странах мира).

На макете многоэтажного дома - в таких сейчас живут большинство москвичей - Людмила Александровна рассказывает, как правильно себя вести, если что-то не так…

- Итак, вы находитесь дома и вдруг чувствуете запах дыма. Что делать? Не нужно сразу выбегать в подъезд и вообще открывать дверь. Посмотрите в глазок. Тыльной стороной ладони дотроньтесь до двери - теплая? Значит за дверью высокая температура. Звоните 112. Выходите на балкон и ждите пожарных. Есть норматив приезда расчета в Москве - 10 минут. Если нет балкона, откройте окно, машите шарфом, привлекая внимание. Кстати, этот шарф нужно оставить в окне, чтобы его видно было - это сигнал пожарным, куда нужно ставить лестницу.

Отдельный зал музея посвящен персоналиям. Отважным столичным пожарным, которые отличились на фронтах Великой Отечественной. Героям, которые первыми тушили пожар после аварии на Чернобыльской АЭС. Профессионалам, которые погибли, спасая на пожарах людей уже в наше время. Среди них - начальник Службы пожаротушения Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Москве Евгений Чернышев. В марте 2010 года он в свой выходной примчался к горящему офисному центру на севере Москвы, вывел из здания группу людей, вернулся внутрь и в этот момент рухнули перекрытия… Евгений Чернышев посмертно был удостоен звания Героя России.

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

- А этот зал посвящен оснащению современных пожарных, - продолжает наш гид.

В экспозиции представлены новые устройства, которые еще несколько лет назад казались фантастикой. Противогазы, в которых можно работать до двух часов. Огнестойкие костюмы, в которых тушат пожары на заправках и нефтехранилищах.

И много-много уникальной техники. Например, в каждом административном округе Москвы у пожарных есть автомобиль, оборудованный системой пожаротушения «Кобра». Ствол-копье «Кобры» может пробивать строительные конструкции разной толщины и тушить пожар внутри без лишнего риска для жизни пожарных. Есть машины, которые могут качать по шлангам пену на высоту в 400 метров!

А главный итог всего этого противопожарного «вооружения» - спасенные человеческие жизни. Спокойствие большого города в надежных руках.

Адрес музея: ул. Дурова, 49.

Телефон для справок: +7 (495) 684-45-38.

Время работы: с понедельника по пятницу, 09:00-18:00 (перерыв 13:00–13:45).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1600 пожарных и спасателей заступают ежедневно в Москве на дежурство.

460 единиц пожарно-спасательной техники находятся в их распоряжении - в том числе 11 вертолетов, два пожарных корабля и беспилотные авиационные системы.