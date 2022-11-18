Как развивать социальный бизнес в условиях санкций?

Директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнева и Фёдор Мурачковский, генеральный директор и сооснователь Planeta.ru.

Что ждет социальные предприятия в условиях социальных и экономических изменений? Какие меры поддержки доступны социальному бизнесу? Какие навыки нужны социальному предпринимателю?

21 ноября на «Красном Октябре» в Москве пройдет форум «Социальное предпринимательство-2022», на котором успешные руководители проектов и эксперты расскажут, как запускать и развивать социальный бизнес в текущих условиях. В мероприятии примет участие известный актер, общественный деятель и сооснователь фонда поддержки людей с особенностями развития «Я есть!» Егор Бероев. Организаторами форума выступают Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, Фонд поддержки социальных проектов и ГБУ «Малый бизнес Москвы».

ПОДДЕРЖКА И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ

Приоритеты меняются во всех сферах жизни. Все больше предпринимателей хотят не просто получать прибыль, но и решать с помощью бизнес-подходов социальные задачи: трудоустраивать людей с инвалидностью, предоставлять льготы, заниматься реабилитацией и социальной адаптацией тех, кто в этом нуждается.

«Социальными предпринимателями становятся люди, которые смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию и решили тиражировать свой опыт через бизнес-проект. Это позволяет более стойко преодолевать трудности и выходить из кризиса, – отмечает Егор Бероев. – Ведение бизнеса в социальной сфере сложнее, чем ведение бизнес-проектов в обычной практике, поэтому нужна поддержка и словом, и делом».

В форуме примет участие известный актер, общественный деятель Егор Бероев.

Какая же поддержка нужна социальным предпринимателям? Исследование, проведенное в Москве, показало, что 38,8% представителей социального бизнеса в качестве первоочередных мер поддержки хотели бы видеть расширение существующих видов субсидирования, тогда как в целом среди предпринимателей данный вариант набрал 27,2%. Об увеличении сумм субсидирования среди социального бизнеса говорили 27,2% респондентов, а среди всех предпринимателей – только 16%.

Преференции для социально ориентированных предпринимателей есть как на федеральном уровне, так и на региональном. Московские власти и Фонд поддержки социальных проектов предусмотрели для них целый ряд мер поддержки: бесплатные обучающие программы, онлайн-продукты для упрощения работы предпринимателей, консультации по вопросам маркетинга и фандрайзинга. При этом исследование Фонда поддержки социальных проектов и Национального агентства финансовых исследований, проведенное в августе 2022 года, показало, что ровно четверть всех опрошенных не знали о существовании мер государственной поддержки.

Поэтому очень важно информировать бизнес о возможностях, которые ему предоставляются, в том числе с помощью таких мероприятий, как форум «Социальное предпринимательство-2022».

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

На форуме «Социальное предпринимательство-2022» обсудят развитие социального бизнеса в условиях экономических санкций, меры поддержки и способы их получения, освоение маркетплейсов с нуля. Среди спикеров форума – директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнева, директор Центра развития социального предпринимательства Денис Богатов, исполнительный директор Фонда социальных региональных программ «Наше будущее» Юлия Жигулина, генеральный директор и сооснователь Planeta.ru Федор Мурачковский и другие.

Предпринимателей, достигших наилучших результатов в решении социальных проблем, наградят в рамках Московского этапа конкурса «Лучший социальный проект года». Откроет церемонию актер и общественный деятель Егор Бероев.

С МИРУ ПО НИТКЕ

На форуме продут сессии на темы, которые волнуют представителей малого бизнеса: как выстроить позиционирование бренда, привлечь финансирование без грантовой поддержки, запустить продажи с нуля.

Для социального бизнеса, который нацелен в первую очередь на решение общественных проблем, вопрос поиска источников финансирования стоит остро, особенно на этапе запуска. Где взять необходимые средства и как привлечь спонсора для поддержки деятельности организации, расскажет Анастасия Ложкина – основатель Клуба фандрайзеров, реализовавшего более 40 проектов в области благотворительности, социально ориентированного маркетинга с ведущими международными и российскими компаниями.

Еще один эффективный инструмент, про который знают далеко не все, – краудфандинг. Это способ коллективного финансирования проектов, при котором деньги на создание нового продукта поступают от его будущих потребителей. Как максимально повысить свои шансы на сбор нужной суммы? Расскажет гендиректор и основатель крупнейшей платформы в России Planeta.ru Федор Мурачковский («Краудфандинг для социальных предпринимателей: деньги, продвижение»).

Генеральный директор и основатель компании «МаксМаркет» Максим Ильин расскажет о продажах социально ориентированных товаров на маркетплейсах – это направление сейчас особенно актуально, так как через электронные площадки можно быстро привлечь лояльную аудиторию без дополнительных затрат.

Как поднять средний чек и в какой момент это следует сделать, чтобы не уйти в «минус», расскажет Людмила Булавкина – серийный предприниматель и маркетолог с 20-летним опытом.

Задать конкретные вопросы по развитию своего бизнеса можно будет в «менторской гостиной»: эксперты проведут индивидуальные разборы бизнес-идей и подскажут оптимальные решения стоящих перед участниками проблем.

Также можно будет получить консультацию по вопросам открытия своего дела на стойках ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Участие в форуме бесплатное. Зарегистрироваться можно здесь.