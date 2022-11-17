Команды из 126 школ Московской области стартуют во всероссийской Школьной баскетбольной лиге

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Московская область присоединилась к большому федеральному проекту, который стимулирует развитие секций баскетбола в школах. Сборные подмосковных школ начиная с нынешнего сезона дебютируют в Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ». По правилам чемпионата, в нем могут принять лишь команды, составленные из учеников одной школы, в возрасте от 12 до 17 лет.

- В ноябре-декабре в Подмосковье пройдет муниципальный этап Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», -рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина. - Участниками станут команды 126 школ из 6 городских округов: Серпухов, Балашиха, Дмитров, Пушкино, Дубна и Королев - это более 3000 учащихся.

Как сообщают в областном Минспорта, данные шесть муниципалитетов были выбраны в качестве пилотных. А через год к лиге смогут присоединиться команды всех без исключения округов Подмосковья.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова, некоторые школы на ближайшие матчи выставят по несколько команд. В том числе составленные не только из мальчишек, но и девчонок.

- В муниципальном этапе примут участие 129 команд юношей и 71 команда девушек, которые будут бороться за звание чемпиона своего городского округа и за право выхода в следующий этап соревнований, - сообщил Абаренов.

Лучшие команды муниципалитетов сойдутся между собой в региональных финалах. Эти матчи состоятся 25 января и 4 февраля будущего года во Фрязине.