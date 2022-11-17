Более 200 новорожденных, которые весили менее 1000 граммов, спасли в Подмосковье с начала года

Фото: пресс-служба Правительства Московской области

Ежегодно 17 ноября во всем мире отмечают Международный день недоношенных детей. Московской области в течение последних нескольких лет удалось совершить настоящий прорыв, серьезно сократив детскую смертность при родах в целом и недоношенных малышей - в частности. Во многом это произошло благодаря активному строительству новых перинатальных центров, которые оснащены самой современной техникой и лучшими кадрами. Теперь рожениц с патологиями, в том числе самыми сложными, везут в Московский областной НИИ акушерства и гинекологии и 6 перинатальных центров. Там же спасают детей с экстремально низким весом тела.

- С начала года врачи-неонатологи спасли более 2,2 тысяч детей, появившихся на свет раньше срока. Из них 205 с экстремально низкой массой тела - менее 1000 граммов, - сообщила первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. - Наши ведущие медучреждения родовспоможения оснащены всем необходимым оборудованием для оказания своевременной неотложной и реанимационной помощи новорожденным с первых минут жизни.

Как отмечают подмосковные врачи, самый маленький недоношенный ребенок, которого спасли в 2022 году, весил всего… 410 граммов. Мальчика вытянули специалисты Московского областного перинатального центра. Ребенок провел несколько месяцев в специальном боксе под присмотром медиков и был выписан домой, к родителям.