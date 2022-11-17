В подмосковном Солнечногорске построят фармацевтический комплекс на 4 тысячи рабочих мест

Фото: пресс-служба Правительства Московской области

На территории городского округа Солнечногорск в Подмосковье построят фармацевтический комплекс на 4 тысячи рабочих мест. Он будет действовать в индустриальном парке «Есипово». Как стало известно, Мособлархитектура уже поддержала архитектурно-градостроительный облик будущего производственно-логистического центра. Для его отделки используют сэндвич-панели, бетон, алюминий и стемалит.

- Крупный фармацевтический производственно-логистический комплекс Подмосковья займет территорию порядка 330 тысяч квадратных метров, - сообщил министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко. - Комплекс состоит из шести зданий, включая производственно-складской корпус, склад, авторемонтную мастерскую и КПП, общая площадь которых составляет почти 170 тысяч квадратных метров.

По словам Владислава Гордиенко, на предприятии будут созданы около 4 тысяч рабочих мест.

Стройка должна стартовать уже в 2023 году, а в 2026-м ее планируют завершить.