До конца 2023 года в Москве построят более 70 километров дорог

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В столице продолжается создание транспортного каркаса города.

«В этом году за счет средств Адресной инвестиционной программы запланировано построить 70,1 километра дорог, 33 искусственных сооружения и 19 пешеходных переходов», - сообщил сегодня, 1 марта, на пресс-конференции руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Отмечу, что 2023-й станет знаковым по вводу искусственных сооружений - тоннелей, путепроводов, мостов».

По его словам, главным проектом этого года станет запуск Московского скоростного диаметра (МСД). Маршрут длиной 68 километров соединит крупнейшие вылетные магистрали Москвы. МСД состоит из бессветофорных шестиполосных трасс для скоростного транзитного движения машин.

Как отметил Загрутдинов, после старта МСД в среднем на 15-20 процентов разгрузятся основные магистрали города, среди которых МКАД, ТТК и крупные шоссе. При этом строители прокладывают новые маршруты и в других районах столицы.

«Сегодня приводим в порядок путепровод на Ленинградском шоссе для создания габаритов при прохождении «Сапсанов» в районе 24-25 километров через Октябрьскую железную дорогу, - рассказал Загрутдинов. - В рамках развития Московских центральных диаметров также будут построены семь новых пешеходных переходов. Ещё один проект - мы полноценно соединим сразу несколько городских набережных, например, Шелепихинскую, Краснопресненскую».

Параллельно на севере и северо-востоке столицы активно строятся дороги для соединения нескольких улиц - Хачатуряна и других.

КОНКРЕТНО

Среди основных дорожных проектов 2023 года:

- южный участок Московского скоростного диаметра примыкающего северного участка (СВХ) до Варшавского шоссе в районе МКАД;

- северный участок МСД в районе Некрасовка с соединением

с автодорогой «Москва - Нижний Новгород - Казань» (М-12);

- участок Южной рокады от улицы Марьинский Парк до МКАД (ЮР-4);

- Дмитровский путепровод, обновление которого ускорит Дмитровское шоссе и позволит построить новую железнодорожную инфраструктуру по проекту создания линии МЦД-3 и перспективную высокоскоростную магистраль Москва - Санкт-Петербург;

- три развязки на МКАДе - на пересечении с улицами Верхние Поля и Капотня (ЮР-5), с Алтуфьевским шоссе и с Липецкой улицей (1 этап).

В 2023 году планируется завершить строительство трех мостовых сооружений:

- через затон Новинки на ЗИЛе (416 м, готовность - III квартал 2023 г.). Благодаря этому появится альтернативный маршрут от Симоновской набережной до района Южнопортовый. Водители смогут проехать, не заезжая на ТТК. При этом разгрузятся также Варшавское шоссе и проспект Андропова;

- через Москву-реку по проекту южного участка МСД от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы (ЮВХ-6) (335 м, готовность - IV квартал 2023 г.);

- через реку Пехорка для соединения северного участка МСД с автодорогой «Москва - Нижний Новгород - Казань» (360 м, готовность - III квартал 2023 г.). Это позволит упростить поездки по городу для жителей районов Косино-Ухтомский и Некрасовка, разгрузить действующие радиальные направления, а также Новосовихинское шоссе и Лермонтовский проспект.