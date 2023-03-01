Новые общественные пространства у воды в Москве: Амфитеатр и смотровая площадка - на Воробьевской набережной, беговой маршрут - вдоль Яузы

В пойме реки Жужи в районе Нагатино-Садовники на юге столицы около 25 гектаров отдадут под спортивную зону. Фото: mos.ru

Около Москвы-реки и других водных маршрутов в этом году реконструируют ещё несколько участков. Всего в планах - обновление 19 общественных пространств в центре и остальных округах. Ими займутся весной, сразу как заметно потеплеет. Столичные власти рассказали о некоторых проектах.

ЛОГОВО РАЗБОЙНИКА

В пойме реки Жужи в районе Нагатино-Садовники на юге столицы около 25 гектаров отдадут под спортивную зону. При этом приведут в порядок сквер вдоль улицы Академика Миллионщикова, природную территорию «Вишневый сад» и соседние дворы.

По проекту:

- расчистят заброшенное русло реки, вдоль которой проложат прогулочный маршрут с местами для отдыха. Здесь также обустроят лестничные спуски и пешеходный мостик через водоем;

- на левом берегу Жужи разместят многофункциональное спортивное пространство с площадками для игры в волейбол, баскетбол, настольный теннис, с уличными тренажерами;

- откроют игровую зону «Логово разбойника». Название отсылает к легенде о скрывавшемся в этих местах в семнадцатом веке разбойнике по имени Савка;

- обновят старые и поставят несколько новых детских площадок разного размера;

- в «Вишневом саду» уберут сухие и поваленные деревья, высадят новые растения. Ранее проложенные тропинки переделают в удобные дорожки. Вдоль этих маршрутов появятся лавочки. Параллельно отремонтируют межквартальные проезды и разместят площадки для выгула собак.

На Воробьевых горах постепенно расширяется спортивный кластер. Теперь здесь благоустроят Воробьевскую набережную и проложат аллею Славы вдоль улицы Косыгина. Фото: mos.ru

АЛЛЕЯ СЛАВЫ В ЧЕСТЬ ОЛИМПИЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ

На Воробьевых горах постепенно расширяется спортивный кластер. Теперь здесь благоустроят Воробьевскую набережную и проложат аллею Славы вдоль улицы Косыгина.

По проекту:

- вдоль Москвы-реки разместят специальную дорожку с пружинящим покрытием, защищающим от травм, и двухстороннюю велороллерную трассу;

- пешие маршруты на склонах Воробьевых гор продлят примерно на три километра;

- на крыше одного из действующих причальных строений откроют смотровую мини-площадку с красивым видом на реку, речные трамвайчики и стадион «Лужники»;

- подключат вечернюю и ночную подсветку инсталляции-хештега «Счастье в парке» рядом с причалом № 3;

- гранит причалов почистят;

- воздушные провода спрячут под землю;

- отремонтируют лестничные спуски к воде;

- поставят новые указатели, фонари, а также сделают архитектурно-художественную подсветку;

- построят новый парадный вход на Воробьевы горы с аллеей Спортивной Славы звезд зимних Олимпийских игр. Длина этого пешего маршрута - 480 метров. По нему вдоль улицы Косыгина удобно добраться от эскалаторной галереи до горнолыжного комплекса и соседней станции канатки. В пути можно разглядывать стенды и художественные композиции, посвященные зимним видам спорта и чемпионам;

- в центре аллеи поставят мини-экоплощадку на сваях с покрытием из террасной доски. На ней - стенды с информацией о заказнике «Воробьевы горы». Кроме того, рядом появятся зона для паркура, игры в петанк и керлинг, а также места отдыха с лавочками и качелями;

- рядом с входом на аттракцион Zipline обустроят новую смотровую зону в виде амфитеатра с деревянными сиденьями.

В парке «Яуза» на северо-востоке Москвы за последние годы уже многое сделано для комфортного отдыха. Фото: mos.ru

МАРАФОН ИЛИ БОЛЬШОЕ ВЕЛОПУТЕШЕСТВИЕ

В парке «Яуза» на северо-востоке Москвы за последние годы уже многое сделано для комфортного отдыха. И вот дошла очередь до участков вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда. Кроме того, начнут обновлять парк «Ростокинский акведук» и пойму реки Чермянка на отрезке вдоль Сельскохозяйственной улицы.

По проекту:

- вдоль Сухонской улицы между 1-м Медведковским и Новоосташковским мостами проложат веломаршрут;

- на другом берегу Яузы, со стороны Олонецкого проезда, появится беговая дорожка. Как и новую велотрассу, ее включат в единый беговой и велосипедный маршрут, создаваемый вдоль берегов Яузы. Желающие даже смогут пробежать по нему настоящий марафон в 42 километра. Или устроить большое путешествие на велике по дорожкам общей длиной порядка 20 километров;

- заменят обветшавшую и поставят новую парковую мебель - перголы, скамейки, урны;

- разместят новые фонари, а также туалетные модули с комнатами матери и ребенка;

- отремонтируют покрытия детских и спортивных площадок;

- обновят экотропы с пешеходными мостами и смотровыми площадками;

- на Сухонской улице приведут в порядок действующие и построят новые лестничные спуски и подпорные стены. Там же намечен ремонт открытой летней сцены и партера, обустройство настилов со смотровыми площадками около пруда;

- в парке «Ростокинский акведук» рядом с жилыми домами откроют спортивный и игровой кластер, а также высадят деревья, кустарники и цветники. Здесь появятся камеры видеонаблюдения и дополнительные фонари.

Южный речной вокзал в Нагатинской пойме на юге города уже почти полностью реконструировали. Фото: mos.ru

ВСТРЕЧАЕМСЯ НА ПРИСТАНИ

Южный речной вокзал в Нагатинской пойме на юге города уже почти полностью реконструировали. Этой весной отсюда вновь будут отправляться в плавание прогулочные суда. В ближайшее время обновят все и вокруг вокзала.

По проекту:

- фактически заново построят набережную рядом с главным зданием, в том числе заменят ограждение, асфальт, освещение и лестничные спуски. В пешеходной зоне уложат гранитную плитку;

- очистят от толстого слоя ила речное дно в швартовой зоне;

- откроют пять причалов для судов разного класса - от маленьких прогулочных трамвайчиков до круизных теплоходов, а также поставят полукруглые павильоны для посадки и высадки пассажиров;

- подключат новые мощные фонари с энергосберегающими светильниками;

- перед вокзальным зданием обустроят пространство почти в 800 квадратных метров для отдыха и ожидания - с лавочками, деревьями, кустарниками, цветниками. Рядом - стоянки такси, туристических автобусов и личных авто. Около входа на вокзал - автобусные остановки;

- проложат пешеходный переход, который свяжет речной комплекс и парк развлечений «Остров мечты».