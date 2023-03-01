Загрутдинов: В 2023 году начнётся строительство четырех медицинских учреждений

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Москва каждый год расширяет сеть современных амбулаторий и других медицинских учреждений. В этом году начнётся строительство еще четырех таких объектов.

«Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену появится в районе Некрасовка, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на встрече с журналистами «На 7 этаже». - В районе идет активное жилищное строительство, поэтому поликлиника будет очень востребована. Еще три медицинских объекта возведут в рамках программы реновации. Среди них - детская поликлиника на 320 посещений в смену в Зеленограде в районе Крюково, стоматологическая поликлиника в Перово и подстанция скорой помощи на 6 машиномест в Царицыно».

По его словам, в этом году будут полностью готовы три флагманских центра для больниц - имени Буянова, Боткина и Филатова. Кроме этого, уже практически готов детский корпус больницы в Коммунарке, сейчас ведутся пусконаладочные работы и завершается благоустройство. Также в этом году будет введен в эксплуатацию корпус лучевой терапии на 50 коек. Готов монолит здания, строители приступили к отделочным работам, идет устройство фасадов здания

Кроме того, в разных округах столицы построят 12 поликлиник по новому стандарту, подстанцию скорой медицинской помощи в Щербинке, инфекционный лечебно-диагностический комплекс ИКБ №1, детский корпус и лучевой корпусу больницы в Коммунарке.