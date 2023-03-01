Загрутдинов: В 2023 году город обеспечит ввод 3,5 миллионов квадратных метров недвижимости в Москве

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Столица растет! Для жителей появляются новые социальные учреждения, жилье, офисные центры и учебные заведения.

«В прошлом году за счет средств городского бюджета Департаментом строительства Москвы введено 2,2 миллиона квадратных метров, - сообщил журналистам руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В 2023 году планируем ввести порядка 3,5 миллиона квадратных метров».

По его словам, с начала года уже введено 27 различных сооружений. Их общая площадь - 770,9 тысячи квадратных метров. В списке - кластер «Ломоносов», флагман инновационного центра МГУ. В январе его открыли Владимир Путин и Сергей Собянин. Кроме того, жители получили две детско-взрослые поликлиники на 750 посещений в смену каждая в районе Дмитровский на Дмитровском шоссе и в Солнцево на пересечении улиц Волынская и Авиаторов.

В 14 квартале Некрасовки ученики уже ходят в новенькую четырехэтажную школу. Здание рассчитано на 550 мест. В нем размещены IT-полигон, лабораторный практикум инженерно-физического направления с возможностью зонирования, актовый зал на 330 мест, спортивный зал.

В скором времени примет посетителей и центр социального обслуживания с бильярдной и спортзалом на севере столицы. Его построили в районе Восточное Дегунино на Керамическом проезде, дом 45Б.

Как уточнил Загрутдинов, в этом году на реализацию Адресной инвестиционной программы Москвы и программы реновации выделено 1,135 триллиона рублей.

«Это на 12% больше объема финансирования прошлого года, - подчеркнул глава ведомства. - Такой рост обусловлен прежде всего наращиванием объемов по строительству жилья для участников реновации, а также стартом строительства социальных объектов в рамках этой программы».