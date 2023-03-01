Бесплатный вход на БКЛ Москвы по распоряжению Собянина: сколько продлится

Вход на станции Большой кольцевой линии Москвы будет бесплатным до 5 марта Фото: Иван МАКЕЕВ

1 марта в Москве запустили Большую кольцевую линию метро. В честь этого грандиозного события мэр города Сергей Собянин объявил, что в течение пяти дней в ход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным.

Как это работает? Для начала определимся с датами: бесплатно проехаться по Большой кольцевой линии можно до конца этой недели – с 1 по 5 марта включительно.

Уже сегодня все турникеты на вход внутри БКЛ открыты и светятся зеленым, пропуская абсолютно всех пассажиров. Внутри БКЛ, а также на станциях «обычного» метро транслируется аудиопоздравление от главы города. Плюс сообщение о том, что в ближайшие дни за вход в метрокольцо платить не надо.

И да, это значит, что если вы зашли со станции БКЛ, а уже внутри подземки перешли на другую станцию, то поездка вам выйдет бесплатной. Есть одно «но»: работает это только на тех станциях, где не нужно выходить из метро. На «Текстильщиках» же, например, вам сначала нужно подняться наверх, выйти из БКЛ на улицу, а потом зайти на станцию метро «Тектильщики» Таганско-Краснопресненской линии. В этом случае за вход в «обычное» метро придется заплатить по обычному тарифу.

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