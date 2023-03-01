Загрутдинов: В этом году планируется начать переселение порядка 47 тысяч участников реновации

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Масштабное обновление жилья в столице активно продолжается во всех районах.

«В этом году планируем начать переселение порядка 47 тысяч жителей и передать для новоселов более 60 домов, - заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - К концу 2025 года по программе в новые квартиры будет переселено более четверти миллиона жителей».

По его словам, сегодня готовится большой задел для строительства будущих домов. В работе находятся 7 миллионов квадратных метров. При этом уже строятся более 160 объектов мощностью 2,6 миллиона «квадратов». А в проектировании – более 200 зданий всего на 4,4 миллиона квадратных метров.

НА ЗАМЕТКУ

Участниками программы реновации жилья в Москве стали 5 175 домов. Это около 350 тысяч квартир. Их общая площадь - 16,4 миллиона квадратных метров. В них живут около миллиона человек.

Сейчас идет или завершается переселение жителей 638 домов в 218 домов-новостроек. Всего переселяются более 100 тысяч участников реновации.

По итогам 2022 года в Москве введены в эксплуатацию 6,9 млн кв. метров жилья. В том числе завершено строительство более 1 млн. кв. метров жилья по Программе реновации.

ВАЖНО

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах для переселенцев: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/