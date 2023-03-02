Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 марта 2023 16:28

Перед 8 марта в Москву завезли 19 млн роз: сколько будут стоить цветы накануне праздника

Флористы рассказали, из чего складывается цена на цветы перед 8 марта
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Журналистам показали работу таможенников в преддверии самого цветочного праздника года.

Журналистам показали работу таможенников в преддверии самого цветочного праздника года.

Фото: Александр РОГОЗА

Пломбы на замке срезают метровыми кусачками при сотруднике таможни. Водитель фуры открывает двери прицепа. А там все плотно заставлено коробками с цветами. Инспектор заглядывает в несколько из них, надрывая картон. И командует:

- На досмотр!

ЦВЕТЫ ВНЕ САНКЦИЙ

Ленинградский пост Московской областной таможни в деревне Черная Грязь. Ленинградский - потому что находится на Ленинградском шоссе. Все цветы, которые поступают в столичный регион накануне 8 марта, проходят растаможку либо здесь, либо на подобных постах в Можайске и Красноармейске. И именно через Подмосковье в Россию завозят около 60% цветов. Часть в итоге продается в Москве и области, часть - через оптовые базы уезжает в другие регионы страны.

- В этом году перед 8 марта в московский регион в среднем каждые сутки подъезжает до 45 фур с цветами, - рассказывает «КП» начальник службы организации таможенного контроля Московской областной таможни Рафаэль Айнуллин. - Например, за последние десять дней мы оформили 19 миллионов роз. И это только роз. Хризантем - 6,5 миллионов. Помимо них в числе самых популярных остаются гвоздики и тюльпаны.

В московский регион перед мартовским праздником в среднем каждые сутки подъезжает до 45 фур с цветами.

В московский регион перед мартовским праздником в среднем каждые сутки подъезжает до 45 фур с цветами.

Фото: Александр РОГОЗА

По словам специалистов, за последний год логистика доставки цветов на российский рынок не изменилась. Розы с тюльпанами под санкции не попали. Поэтому везут их прежними маршрутами. Из Нидерландов, где находится крупнейший в мире цветочный рынок, их доставляют в Прибалтику, а уже оттуда гонят фурами в Россию. Основные экспортеры - Голландия, Эквадор, Кения.

Таможенный инспектор Андрей Тимаков тем временем изучает содержимое коробок, вынимая упакованные в целлофан тюльпаны.

- Мы выборочно делаем пересчет и перевес цветов в партиях, чтобы выявить возможное несоответствие поданным документам, - объясняет сотрудник ФТС.

- А бывает, что находите в цветах какую-нибудь «запрещенку», контрабанду?

- На моей практике еще не было, чтоб в цветах прятали какие-нибудь посторонние предметы. А вот незадекларированные цветы - находим, бывает. У меня был случай, когда я выявил около 46 тысяч цветов, которых по документам как бы не было.

По словам специалистов, за последний год логистика доставки цветов на российский рынок не изменилась.

По словам специалистов, за последний год логистика доставки цветов на российский рынок не изменилась.

Фото: Александр РОГОЗА

ТАЙНА С ТЮЛЬПАНАМИ

Для тюльпанов сейчас, казалось бы, самый сезон. Это ведь один из негласных символов 8 марта. Однако Рафаэль Айнуллин отмечает, что объемы тюльпанов, которые завозятся в Россию из-за границы, за последний год прилично снизились.

- О причинах такого падения мы можем только догадываться, - говорит специалист. - Возможно, в Нидерландах неурожай...

По словам владелицы крупного цветочного магазина Александры Постновой, дело вовсе не в этом.

- Я вам на своем примере объясню. В середине 2000-х, когда я открыла свой первый магазин, перед 8 марта закупала в Голландии 7-8 тысяч тюльпанов. А сейчас, конкретно в этом году, - всего 1 тысячу. Почему? Из-за конкуренции. Перед праздником все улицы забиты лоточниками, которые выползают всего на пару дней и перебивают торговлю. Плюс самыми дешевыми тюльпанами начинают торговать крупные супермаркеты. Все ими забито! Но их товар - тюльпаны с крохотными головками. Такие закупаются по 11-15 рублей за штуку и торгуются в 2-3 цены (выращенные из некачественных луковиц в-основном нашего производства, либо самые дешевые голландские, так называемый маркер А2 - короткие с крохотными бутонами, - Ред.). При этом хороший тюльпан российского производства будет стоить оптом 35-37 рублей, а иностранный - и того дороже. Я не могу предлагать своим клиентам копеечные крохотные цветочки. Ну что это будет за подарок? Ко мне после такого больше никто не вернется.

- Российские предприятия, которые выращивают цветы, пока не могут импортозаместить этот рынок?

- Не могут. Есть производители, которые дают более-менее нормальное качество. Но их немного. Основная претензия к российским цветам - они, например, не так долго хранятся. Да и процент брака выше, чем у импортных.

- Почему так?

- Тут несколько причин. Во-первых, технологии. В тех же Нидерландах площадь в 5 га могут обслуживать всего три человека, а все остальное делает техника. У нас же - 20 работников на полгектара, которые почти все делают вручную. Профессиональное оборудование стоит миллионы долларов. У нас его пока никто не готов ставить. Второй фактор - семена и луковицы. Например, даже российские предприятия, выращивающие тюльпаны, все равно везут луковицы из Голландии. Но в этом году многие даже не стали их сажать - доставка луковиц из-за роста цен на транспорт стала попросту нерентабельной.

Таможенники выборочно делают пересчет и перевес цветов в партиях, чтобы выявить возможное несоответствие документам.

Таможенники выборочно делают пересчет и перевес цветов в партиях, чтобы выявить возможное несоответствие документам.

Фото: Александр РОГОЗА

Тем не менее в ФТС фиксируют, что за год общий объем поступающих в РФ цветов немного уменьшился. И тут одно из двух - либо россияне стали реже дарить своим дамам букеты, либо часть рынка все-таки постепенно отвоевывают местные производители.

Как формируется цена на цветы

32 рубля - средняя цена розы по документам до прибытия на таможенный пункт РФ*

39 рублей - средняя цена после уплаты таможенных пошлин*

60 рублей - цена, по которой получают цветок розничные магазины

Далее - расходы на флористов и аренду торговых помещений + прибыль фирмы.

120-180 рублей - цена цветка в рознице

* По данным Федеральной Таможенной службы России на 2 марта 2023 года.

КСТАТИ

Три сезона в году

По словам начальника службы организации таможенного контроля Мособлтаможни Рафаэля Айнуллина, ежегодно есть три сезона, когда количество ввозимых в страну цветов резко возрастает. 14 февраля, 8 марта и 1 сентября.

Специалист объясняет, что если в среднем ежедневно через столичные таможенные посты проходит около 10 фур с цветами, то накануне Дня Святого Валентина это число возрастает до 20, перед 8 марта - до 60, перед Днем знаний - до 30.

- Прибывает все это не одномоментно, конечно. Например, цветы, которыми будут торговать в Международный женский день, начинают завозить еще с 20 февраля. Пик по количеству грузовиков - 25-27 февраля.

А в начале марта все уже идет на спад. Большинство оптовых баз к этому моменту затоварены, и цветы начинают развозить по розничным магазинам.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подмосковные «поля» к празднику готовы

На текущий момент в одной только Московской области цветы выращивают около 20 тепличных хозяйств. Общая площадь их «полей», засаженных преимущественно розами и тюльпанами, - 50 га.

- В этом году к 8 марта в Подмосковье вырастили около 15 миллионов цветов на срез, - сообщил зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов. - Оптовики уже активно проводят закупки, дефицита не наблюдается, цветочные базы загружены.

В последние годы число подмосковных «цветочников» увеличивается. Как и общий объем местной продукции на рынке. А вот вкусы покупателей, как говорят специалисты, постепенно меняются. Еще в начале 2010-х на 70% тепличных площадей в регионе выращивали красные розы. Мода на них была! Теперь же люди предпочитают белые, пастельные, желтые.

О РАЗНОМ