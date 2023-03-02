Перед 8 марта в Москву завезли 19 млн роз: сколько будут стоить цветы накануне праздника

Журналистам показали работу таможенников в преддверии самого цветочного праздника года. Фото: Александр РОГОЗА

Пломбы на замке срезают метровыми кусачками при сотруднике таможни. Водитель фуры открывает двери прицепа. А там все плотно заставлено коробками с цветами. Инспектор заглядывает в несколько из них, надрывая картон. И командует:

- На досмотр!

ЦВЕТЫ ВНЕ САНКЦИЙ

Ленинградский пост Московской областной таможни в деревне Черная Грязь. Ленинградский - потому что находится на Ленинградском шоссе. Все цветы, которые поступают в столичный регион накануне 8 марта, проходят растаможку либо здесь, либо на подобных постах в Можайске и Красноармейске. И именно через Подмосковье в Россию завозят около 60% цветов. Часть в итоге продается в Москве и области, часть - через оптовые базы уезжает в другие регионы страны.

- В этом году перед 8 марта в московский регион в среднем каждые сутки подъезжает до 45 фур с цветами, - рассказывает «КП» начальник службы организации таможенного контроля Московской областной таможни Рафаэль Айнуллин. - Например, за последние десять дней мы оформили 19 миллионов роз. И это только роз. Хризантем - 6,5 миллионов. Помимо них в числе самых популярных остаются гвоздики и тюльпаны.

В московский регион перед мартовским праздником в среднем каждые сутки подъезжает до 45 фур с цветами. Фото: Александр РОГОЗА

По словам специалистов, за последний год логистика доставки цветов на российский рынок не изменилась. Розы с тюльпанами под санкции не попали. Поэтому везут их прежними маршрутами. Из Нидерландов, где находится крупнейший в мире цветочный рынок, их доставляют в Прибалтику, а уже оттуда гонят фурами в Россию. Основные экспортеры - Голландия, Эквадор, Кения.

Таможенный инспектор Андрей Тимаков тем временем изучает содержимое коробок, вынимая упакованные в целлофан тюльпаны.

- Мы выборочно делаем пересчет и перевес цветов в партиях, чтобы выявить возможное несоответствие поданным документам, - объясняет сотрудник ФТС.

- А бывает, что находите в цветах какую-нибудь «запрещенку», контрабанду?

- На моей практике еще не было, чтоб в цветах прятали какие-нибудь посторонние предметы. А вот незадекларированные цветы - находим, бывает. У меня был случай, когда я выявил около 46 тысяч цветов, которых по документам как бы не было.

По словам специалистов, за последний год логистика доставки цветов на российский рынок не изменилась. Фото: Александр РОГОЗА

ТАЙНА С ТЮЛЬПАНАМИ

Для тюльпанов сейчас, казалось бы, самый сезон. Это ведь один из негласных символов 8 марта. Однако Рафаэль Айнуллин отмечает, что объемы тюльпанов, которые завозятся в Россию из-за границы, за последний год прилично снизились.

- О причинах такого падения мы можем только догадываться, - говорит специалист. - Возможно, в Нидерландах неурожай...

По словам владелицы крупного цветочного магазина Александры Постновой, дело вовсе не в этом.

- Я вам на своем примере объясню. В середине 2000-х, когда я открыла свой первый магазин, перед 8 марта закупала в Голландии 7-8 тысяч тюльпанов. А сейчас, конкретно в этом году, - всего 1 тысячу. Почему? Из-за конкуренции. Перед праздником все улицы забиты лоточниками, которые выползают всего на пару дней и перебивают торговлю. Плюс самыми дешевыми тюльпанами начинают торговать крупные супермаркеты. Все ими забито! Но их товар - тюльпаны с крохотными головками. Такие закупаются по 11-15 рублей за штуку и торгуются в 2-3 цены (выращенные из некачественных луковиц в-основном нашего производства, либо самые дешевые голландские, так называемый маркер А2 - короткие с крохотными бутонами, - Ред.). При этом хороший тюльпан российского производства будет стоить оптом 35-37 рублей, а иностранный - и того дороже. Я не могу предлагать своим клиентам копеечные крохотные цветочки. Ну что это будет за подарок? Ко мне после такого больше никто не вернется.

- Российские предприятия, которые выращивают цветы, пока не могут импортозаместить этот рынок?

- Не могут. Есть производители, которые дают более-менее нормальное качество. Но их немного. Основная претензия к российским цветам - они, например, не так долго хранятся. Да и процент брака выше, чем у импортных.

- Почему так?

- Тут несколько причин. Во-первых, технологии. В тех же Нидерландах площадь в 5 га могут обслуживать всего три человека, а все остальное делает техника. У нас же - 20 работников на полгектара, которые почти все делают вручную. Профессиональное оборудование стоит миллионы долларов. У нас его пока никто не готов ставить. Второй фактор - семена и луковицы. Например, даже российские предприятия, выращивающие тюльпаны, все равно везут луковицы из Голландии. Но в этом году многие даже не стали их сажать - доставка луковиц из-за роста цен на транспорт стала попросту нерентабельной.

Таможенники выборочно делают пересчет и перевес цветов в партиях, чтобы выявить возможное несоответствие документам. Фото: Александр РОГОЗА

Тем не менее в ФТС фиксируют, что за год общий объем поступающих в РФ цветов немного уменьшился. И тут одно из двух - либо россияне стали реже дарить своим дамам букеты, либо часть рынка все-таки постепенно отвоевывают местные производители.

Как формируется цена на цветы

32 рубля - средняя цена розы по документам до прибытия на таможенный пункт РФ*

39 рублей - средняя цена после уплаты таможенных пошлин*

60 рублей - цена, по которой получают цветок розничные магазины

Далее - расходы на флористов и аренду торговых помещений + прибыль фирмы.

120-180 рублей - цена цветка в рознице

* По данным Федеральной Таможенной службы России на 2 марта 2023 года.

КСТАТИ

Три сезона в году

По словам начальника службы организации таможенного контроля Мособлтаможни Рафаэля Айнуллина, ежегодно есть три сезона, когда количество ввозимых в страну цветов резко возрастает. 14 февраля, 8 марта и 1 сентября.

Специалист объясняет, что если в среднем ежедневно через столичные таможенные посты проходит около 10 фур с цветами, то накануне Дня Святого Валентина это число возрастает до 20, перед 8 марта - до 60, перед Днем знаний - до 30.

- Прибывает все это не одномоментно, конечно. Например, цветы, которыми будут торговать в Международный женский день, начинают завозить еще с 20 февраля. Пик по количеству грузовиков - 25-27 февраля.

А в начале марта все уже идет на спад. Большинство оптовых баз к этому моменту затоварены, и цветы начинают развозить по розничным магазинам.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Подмосковные «поля» к празднику готовы

На текущий момент в одной только Московской области цветы выращивают около 20 тепличных хозяйств. Общая площадь их «полей», засаженных преимущественно розами и тюльпанами, - 50 га.

- В этом году к 8 марта в Подмосковье вырастили около 15 миллионов цветов на срез, - сообщил зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов. - Оптовики уже активно проводят закупки, дефицита не наблюдается, цветочные базы загружены.

В последние годы число подмосковных «цветочников» увеличивается. Как и общий объем местной продукции на рынке. А вот вкусы покупателей, как говорят специалисты, постепенно меняются. Еще в начале 2010-х на 70% тепличных площадей в регионе выращивали красные розы. Мода на них была! Теперь же люди предпочитают белые, пастельные, желтые.