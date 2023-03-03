Участниками «Московского долголетия» стали полмиллиона жителей столицы

Сергей Собянин на торжественном мероприятии, посвященном пятилетию проекта «Московское долголетие». Фото: Максим МИШИН, пресс-служба мэра и правительства Москвы

1 марта 2018 года в столице стартовал проект «Московское долголетие». За минувшие пять лет он стал неотъемлемой частью жизни города и объединил более полумиллиона москвичей старшего поколения, отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас «Московское долголетие» - это целая вселенная активных и позитивных москвичей, готовых менять свою жизнь к лучшему, разрушать стереотипы о возрасте, помогать ближним, делиться своим опытом и развивать себя и свой любимый город.

ПОБОРОТЬ ЭЙДЖИЗМ

«Эйджизм больше всего в головах у самих людей старшего возраста. Они сами прежде всего думают, что жизнь прошла: «Если у меня что-то болит, то так и должно болеть. Мне уже не надо ни модно одеваться, ни хорошо выглядеть. Зачем мне получать образование». Главное - побороть этот эйджизм в головах людей старшего возраста. Вот это и делает «Московское долголетие». Оно дает людям путь - идите, мы предоставляем для вас возможности», - отметила директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачева.

Сейчас занятия проекта «Московское долголетие» регулярно посещают более 223 тысяч человек. Костяк проекта составляют москвички старшего поколения в возрасте от 60 до 70 лет. За пять лет в проекте втрое увеличилось количество направлений активностей. Если в 2018 году было 12, то сейчас их более 39 - различные виды спортивных секций, лекции по истории, искусству, правовой и финансовой грамотности, вокал, танцы, рисование, 10 иностранных языков, компьютерные технологии, курсы по кулинарии и многое другое.

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО!

• За время существования «Московского долголетия» участники прошли больше 108 миллионов километров со скандинавскими палками, спели миллиарды песен, станцевали все известные танцы, поставили сотни спектаклей, создали 10 модных коллекций и даже свой вокально-инструментальный ансамбль. И это только начало!

• Стать участником проекта «Московское долголетие» могут все желающие горожане старшего возраста: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет, а также все, кто вышел досрочно на пенсию.

• Проект «Московское долголетие» и центры московского долголетия - это части большой экосистемы долголетия Москвы. Они взаимно дополняют друг друга, давая еще больше возможностей для активной жизни горожан старшего возраста, для творчества, образования и оздоровления москвичей. Разница в том, что в проекте «Московское долголетие» занятия проходят с профессиональными преподавателями по расписанию, в более чем 13 тысячах различных групп, по специально разработанной программе, адаптированной для старшего поколения. А центры «Московского долголетия» - это площадки, где могут заниматься самоорганизованные клубы, где тему и программу создают сами москвичи старшего возраста.

• Многие горожане совмещают оба проекта, находя преимущества в каждом из них. Часто бывает, что человек прошел обучение в «Московском долголетии» и потом становится лидером клуба в ЦМД, являясь наставником для своих ровесников.

«Мы провели клиническое исследование, которое доказало оздоровительный эффект проекта «Московское долголетие». Как мы это делали? Мы обследовали участников проекта до включения в проект и несколько месяцев после включения в проект. Мы увидели увеличение физической активности, увеличение силы мышц, увеличение скорости ходьбы. Мы увидели нормализацию психоэмоционального статуса человека - улучшение настроения, отсутствие признаков депрессии, тревоги, что очень важно. Мы даже увидели улучшение когнитивной функции», - резюмировала Ольга Ткачева.

МНЕНИЯ

Дмитрий Бикбаев

Дмитрий Бикбаев, актер театра и кино, режиссер, драматург, театральный продюсер, певец:

«Проекту мэра Москвы «Московское долголетие» пять лет, и для меня большая гордость, что я пусть и маленькая, но часть этого особо значимого социального, культурного, просветительского и просто приносящего счастье москвичам проекта. Мы с командой молодых театральных и кинорежиссеров вместе с участниками проекта «Московское долголетие» уже провели три театральных фестиваля «Серебряная астра». Каждый год мы стараемся удивить зрителей и самих участников «Московского долголетия» новыми форматами - мы уже делали театральный марафон, онлайн-спектакль, а в 2020 году из-за ограничений театральный фестиваль стал еще и кинематографическим.

Нам удалось снять полнометражный фильм, который рассказывает о жизни москвичей, для которых проект «Московское долголетие» - неотъемлемая часть обыденной жизни. Картина получила несколько наград на различных кинофестивалях. Но основная наша задача - подарить участникам проекта возможность стать еще ближе к театральной и киноиндустрии, проявить себя и продемонстрировать то, чему они научились на занятиях в театральных студиях проекта».

Игорь Корнеев

Игорь Корнеев, председатель Союза пенсионеров России по Москве:

«Союз пенсионеров России по Москве с первых дней успешно работает с проектом мэра «Московское долголетие». За пять лет его существования совместно мы провели более 10 масштабных региональных мероприятий - ежегодный чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров России, Спартакиаду пенсионеров, вокальные конкурсы, шахматные турниры и другие мероприятия. На них участники проекта «Московское долголетие» достойно представляют свой родной город и неоднократно становились победителями и призерами российских соревнований.

Также в прошлом году совместно с «Московским долголетием» мы провели первый Московский международный фестиваль пенсионеров на ВДНХ, в котором приняло участие более 200 тысяч человек из разных регионов России и стран СНГ. Там участники проекта установили и зафиксировали мировой рекорд в номинации «Самый массовый танец твист». 787 москвичей старшего поколения исполнили зажигательный танец перед павильоном № 1. Большинство членов нашего союза являются участниками проекта и посещают центры «Московского долголетия». От них мы слышим многочисленные положительные отзывы, которые подтверждают актуальность и нужность «Московского долголетия» для города и его жителей».