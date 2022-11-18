Для нового корпуса лучевой терапии больницы в Коммунарке почти готов конструктив здания

Фото: Департамент строительства г. Москвы

В больнице в Коммунарке продолжается создание корпуса лучевой терапии. Напомним, в многофункциональном медцентре оказывают помощь как живущим рядом с ним горожанам из Южного и Северного Бутово, юго-востока столицы, Новой Москвы, так и остальным жителям столицы. Консультации и лечение здесь могут получить также пациенты из других городов и стран. Больница постоянно расширяет список своих медицинских услуг. В том числе и в онкологической службе.

«Монолит здания нового корпуса лучевой терапии для больницы в Коммунарке практически готов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Монолитные конструкции выполнены на 98 процентов».

По его словам, открытие корпуса на 50 коек поможет дальнейшему развитию онкологической службы в столице.

«Уникальный комплекс для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях, обеспечит точечное воздействие на клетки опухоли», - отметил Загрутдинов.

КОНКРЕТНО

Площадь корпуса лучевой терапии - 12,2 тысяч квадратных метров.

В здании на шести этажах разместятся:

- отделения радиотерапии и внутриполостной терапии;

- дневной стационар для радиотерапевтического лечения;

- радиологический блок;

- блоки томометрии, радионуклидного обеспечения, радиологических исследований;

- административно-хозяйственные зоны.

Благодаря собственной лаборатории радиоизотопной диагностики (с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией – ОФЭКТ) врачи комплекса смогут проводить своевременную диагностику онкологических болезней на ранней стадии.

Новейшее оборудование ускорит определение природы опухолевой клетки и обеспечит правильный подбор терапии, воспринимающей злокачественное новообразование как мишень. При это не затрагиваются соседние здоровые клетки.