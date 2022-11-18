Для нового корпуса лучевой терапии больницы в Коммунарке почти готов конструктив здания

Фото: Департамент строительства г. Москвы
В больнице в Коммунарке продолжается создание корпуса лучевой терапии. Напомним, в многофункциональном медцентре оказывают помощь как живущим рядом с ним горожанам из Южного и Северного Бутово, юго-востока столицы, Новой Москвы, так и остальным жителям столицы. Консультации и лечение здесь могут получить также пациенты из других городов и стран. Больница постоянно расширяет список своих медицинских услуг. В том числе и в онкологической службе.
«Монолит здания нового корпуса лучевой терапии для больницы в Коммунарке практически готов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Монолитные конструкции выполнены на 98 процентов».
По его словам, открытие корпуса на 50 коек поможет дальнейшему развитию онкологической службы в столице.
«Уникальный комплекс для проведения 3D и 4D лучевой терапии при онкологических заболеваниях, обеспечит точечное воздействие на клетки опухоли», - отметил Загрутдинов.
КОНКРЕТНО
Площадь корпуса лучевой терапии - 12,2 тысяч квадратных метров.
В здании на шести этажах разместятся:
- отделения радиотерапии и внутриполостной терапии;
- дневной стационар для радиотерапевтического лечения;
- радиологический блок;
- блоки томометрии, радионуклидного обеспечения, радиологических исследований;
- административно-хозяйственные зоны.
Благодаря собственной лаборатории радиоизотопной диагностики (с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией – ОФЭКТ) врачи комплекса смогут проводить своевременную диагностику онкологических болезней на ранней стадии.
Новейшее оборудование ускорит определение природы опухолевой клетки и обеспечит правильный подбор терапии, воспринимающей злокачественное новообразование как мишень. При это не затрагиваются соседние здоровые клетки.