«Скоро начинаются испытания этой машины»: Губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву доложили, что в Луховицах будут выпускать больше самолетов и бронежилетов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

На предприятиях подмосковных Луховиц увеличат выпуск бронежилетов для армии, а также начнут серийное производство нового российского пассажирского самолета Ил-114-300. Об этом губернатору Подмосковья Андрей Воробьёв доложил глава городского округа Сергей Тимохин - во время обсуждения реализации президентских программ.

Тимохин отметил, что в 2022 году несмотря на санкции и прочие сложности в округе заработали 7 новых промышленных предприятий, для которых для местных жителей создали около 400 рабочих мест. При этом и крупные заводы, давно работающие в Луховицах, постоянно набирают новых сотрудников.

- Особенно это актуально в части гособоронзаказа, - сообщил Сергей Тимохин. - Наше ключевое градообразующее предприятие Филиал ПАО «ОАК» - ЛАЗ им. П.А. Воронина планирует заключить соглашение на производство новых 19 турбовинтовых гражданских самолетов Ил-114-300 в ближайшие 3-4 года.

Ил-114-300 - турбовинтовой самолет, который планируется использовать в региональной авиации для перелетов по России. Он может вмещать до 68 пассажиров.

По словам главы муниципалитета, летные испытания нового «Ила» начнутся в конце текущего года. Стоит отметить, что сам ЛАЗ им. П.А. Воронина является частью госкорпорации Ростех. На предприятии производят и военные самолеты (в частности, легендарные истребители «МиГ»), и гражданские.

- Мы посещали завод с вами в конце апреля. Проект Ил-114-300 находился тогда на стадии сборки и доработки, и очень приятно, что уже в скором времени начинаются испытания этой машины, - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Конечно, главная наша задача, учитывая большой спрос на рабочую силу, - жилье. Эту тему мы также обсуждали с работниками Луховицкого авиационного завода.

Кроме того, в Луховицах действуют два предприятия, которые производят бронежилеты. Завод «Штурмснаряжение и экипировка» до конца года выпустит 12 тысяч единиц средств защиты, а в 2023-м увеличит производство до 120 тысяч штук. НПП «КлАСС» планирует выпустить в будущем году до 90 тысяч бронежилетов.