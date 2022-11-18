200 млн рублей инвестиций, 100 рабочих мест и импортозамещение: Подмосковный завод по выпуску алюминиевой проволоки расширяет производство

Фото: пресс-служба Правительства Московской области

В подмосковном городе Протвино появится новая площадка для производства проволоки из алюминия и алюминиевых сплавов. Корпорация развития Московской области помогла инвестору выбрать земельный участок ля строительства. Новое предприятие станет новым «филиалом» опытного завода «Авиаль», который входит в Группу компаний «Гефест». - Опытный завод «Авиаль» - современное высокотехнологичное производство алюминиевой проволоки, которое до этого базировалось в подмосковных Видном и деревне Житнево Домодедовского городского округа. Эти площадки компания сохранит, но перспективы своего развития связывает именно с объектом в городе Протвино, - сообщила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. По словам главы регионального Мининвестиций, компания планирует вложить в нынешнее расширение более 200 млн рублей. - Сегодня на производстве ООО «Авиаль» работает совокупно 50 человек, в перспективе штат сотрудников увеличится в два раза, - отметила Зиновьева. Как стало известно, у завода «Авиаль» большие планы по импортозамещения продукции, которую раньше поставляли на российский рынок только иностранные компании. Сегодня проволока, которую производят в Подмосковье, сегодня используется во многих отраслях. Там, где проводится сварка алюминиевых конструкций - судостроение, авиация космос. Но есть и другие перспективные сферы. Гендиректор ООО «Авиаль» Борис Игонькин приводит в пример производство так называемой металлизированной пленки. Это полимерная пленка, покрытая тонким слоем алюминия. - Такую пленку применяют, например, для упаковки чая, шоколада и других пищевых продуктов. Раньше проволоку для пленки в Россию поставляла Испания, - объясняет Игонькин. - Но за последние 3 года завод «Авиаль» потеснил испанцев! Еще один пример пакетированного чая. На чайных пакетиках, которые мы завариваем каждый день, тоже есть алюминиевая проволока, и приходит она из Германии. Сейчас же 50% российского рынка этой проволоки изготавливается нами из отечественного сырья. Нынешняя мощность завода - 20 тонн сварочных материалов в месяц. Инвесторы рассчитывают, что смогут вывести показатели на планку 100 тонн в месяц. Новое предприятие в Протвине планируют запустить уже в середине 2023 года.