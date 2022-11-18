Загрутдинов: В 2023 году для участников реновации в Головинском районе Москвы построят жилой дом

Фото: предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Один из будущих домов по программе реновации появится в 2023 году во 2-м Лихаческом переулке, на земельном участке 4.

«На площадке уже завершено шпунтовое ограждение котлована, идет выемка грунта для устройства фундаментной плиты», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

КОНКРЕТНО

Жилой дом выглядит так:

- односекционный с подземной автостоянкой;

- фасады - вентилируемые, с облицовкой керамогранитными плитами и установленными на них корзинами для кондиционеров;

- входы - с витражным остеклением;

- 148 квартир (однокомнатных – 37, двухкомнатных – 74, трехкомнатных – 37). Две квартиры - для инвалидов, с увеличенной шириной коридоров и специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- первый этаж - нежилой, на нем разместятся магазины, кафе, салоны красоты, сервисные службы, спортклубы, кружки и секции для детей;

- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- три пассажирских лифта – один на 630 кг и два на 400 кг, с визуальной и тактильной информацией;

- вход в жилой дом, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли. Благодаря этому мамы с колясками, маломобильные граждане и пожилые люди смогут легко и быстро зайти в дом. Плитка с шероховатой поверхностью у входа обезопасит от скольжения в любую погоду.

Во дворе - детская и спортивная площадки, места для отдыха, а также деревья, кустарники и газоны.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

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