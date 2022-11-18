В Москве открылась выставка «Ёлки нашего детства»

Выставка «Ёлки нашего детства» проходит во дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском. Фото: Михаил ФРОЛОВ

И, правда, похоже на волшебство. Только что вы ехали от Каховской до Каширки на бесплатном автобусе КМ, ёжились от холода в подземном переходе, тыкали пальцем в окоченевший айфон, бежали трусцой мимо рекламных вывесок - и вдруг оказались на новогоднем вечере в тёплой уютной комнате. Причём хозяева дома куда-то ушли. И вы, как Новосельцев до выхода Фрейндлих, мнётесь скромно в коридоре, с любопытством рассматривая интерьер.

В 1930-е годы новогодние игрушки изготавливали из прессованной ваты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Какой это год, интересно?

Игрушки на ёлке совсем не такие, как сейчас. Вместо привычных глянцевых шаров на ветках висят бегемоты, слоны, верблюды, духовые инструменты, мужские ботинки, гитары, избушки, снеговики, еловые шишки. Рыжеволосая кукла одета в кружевное платье - не хуже, чем на портретах Боровиковского. Буфет-горка заставлен чайным сервизом на двенадцать персон. На старинном стуле лежит бархатный мешочек для новогодних подарков (стильная вещь!). А на стене висит картина с изображением вечно несчастного неудачника Пьеро.

Дореволюционная новогодняя комнатка: буфет-горка, на стуле бархатный мешочек для подарков, в углу праздничный костюм боярина и кукла. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не иначе как царское время.

И действительно, конец XIX - начало XX века. Новогодний антураж восстановили в рамках выставки «Ёлки нашего детства», которая открылась накануне во дворце царя Алексея Михайловича (музей-заповедник «Коломенское»).

Всего в одной экспозиции собрано более 800 предметов из музейных и частных собраний. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Такое количество новогодних игрушек вряд ли увидишь где-то ещё. Причём большинство из них - старинные и, стало быть, ценные. Есть даже деревянная коробочка Ленина - в ней вождь хранил кролика и пингвина, которые также отправлялись на ёлку в конце декабря.

Всего в одной экспозиции собрано более 800 предметов из музейных и частных собраний.

Советские новогодние плакаты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СКВОЗЬ ГОНЕНИЯ К ПРАЗДНИКУ

Фигурки, открытки, плакаты разложили по простому принципу. Начиная от самых ранних (это вторая половина XIX века). Именно тогда и начали изготавливать в России ёлочные игрушки (но, правда, из зарубежных заготовок). И заканчивая современными авторскими вещами, которые служат не только украшением, но и элементом дизайна.

Между двумя этими периодами чего только не было. И голодные годы после Гражданской войны (но даже в это время традицию празднования Нового года сохранили), и антиёлочная кампания 1925 - начала 1930-х годов (в которой участвовал лично Маяковский), и возрождение семейного праздника при Сталине (гигантские сборные ёлки начали устанавливать во всех крупных городах страны), и отдельные четыре года во время Великой Отечественной войны (новогодние игрушки солдаты мастерили из подручных материалов), и традиции 1950-1960-х годов (попасть во Дворец съездов на Кремлёвскую ёлку было чем-то нереальным - потому как билеты вручали только лучшим ученикам Советского Союза).

Супруги Игорь и Алла Наконечные (на фото) очень любят винтажные игрушки и имеют дома свою уникальную коллекцию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все эти временные отрезки тем или иным образом представлены на выставке. И только и слышно, как народ радостно охает, предавшись тёплым воспоминаниям.

- У нас же дома такой же Дед Мороз стоит! - сообщили «КП» жители Москвы Игорь и Алла Наконечные. - Он почти весь сделан из ваты. Стоит на деревянной подставке. Куплен был примерно в 1968 году. И вот такие рыбки тоже есть. И петушки. У нас дома своя коллекция. Не такая большая, конечно, как здесь. Но мешок наберётся.

Посетители рассматривают музейные экспонаты с ностальгической улыбкой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Честно говоря, полный душевный восторг вызывают не столько игрушки, а именно реакция людей. Пожилые посетители, переступив порог коломенского дворца, как по щелчку пальцев, превращаются в детей. И сразу всплывает детство где-нибудь в Торжке. Какие-то комиссионные магазины. Демонстрации. Бабушка с её вечными нитками. Водка за четыре двенадцать. Кинотеатр «Орлёнок».

В нашей стране ёлочные игрушки начали делать во второй половине XIX века. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вот и получается, что ёлочные игрушки - это не просто яркие фигурки, а своеобразные крючки, за которые можно вытянуть целую жизнь.

Выставка «Ёлки нашего детства» будет работать до 15 января каждый день, кроме понедельника (с 10.00 до 18.00).

Экскурсовод Неля Сатдинова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стоимость билета - 250 руб.

Адрес: проспект Андропова, 39 стр 69, 3-й вход (дворец царя Алексея Михайловича), ст. м. «Коломенское» и «Каширская» (обе станции сейчас закрыты, но добраться до них можно на компенсационных автобусах - «КМ», «КМ1» и «КМ2»).

Новогодние украшения советских лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ