Детский корпус больницы в Коммунарке готов на 75 процентов

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы

Детский корпус на 180 коек возводят сегодня для больницы в Коммунарке.

«Здание построено на 75 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Полностью выполнены кровельные и фасадные работы, а также благоустройство территории».

По его словам, в корпусе проводится отделка помещений и монтаж инженерных систем. Новое медицинское учреждение будет готово уже в этом году.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, больница в Коммунарке станет мощным современным многопрофильным центром, - добавил глава ведомства. - Технологии, собранные в Коммунарке, — одни из лучших в мире. Две трети этой клиники уже построено, введено в эксплуатацию».

КОНКРЕТНО

Общая площадь восьмиэтажного здания - 24,2 тысячи квадратных метров. В нем разместятся:

- приемное и палатное педиатрическое отделение;

- отделение общей хирургии и нейротравматологическое отделение;

- отделения оториноларингологии, неврологии, эндоскопии, ультразвуковой, лучевой и функциональной диагностики;

- патология и реанимация новорожденных. Для малышей закупят современные инкубаторы (кювезы), позволяющие выхаживать новорожденных при самых сложных патологиях и экстремально низком весе;

- операционный блок, отделения анестезиологии и реанимации;

- дневной стационар.

В корпусе также будут применять современные методы лечения детей с онкологическими болезнями. Для маленьких пациентов и их родителей во всех отделениях создадут комфортные условия - одно- и двухместные палаты с большими светлыми окнами, высокими потолками.