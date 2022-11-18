Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил Физмат-лицей с 85-летием: «Все, кто «дружит» с точными науками, очень нужны стране»

Фото: Константин Семенец

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня приехал в Долгопрудный, чтобы лично поздравить здешний Физмат-лицей с 85-летний юбилеем, пообщаться с педагогами, учениками. Их родителями и выпускниками разных лет.

К слову, сегодня это не просто лучшая в Московской области школа физико-математического профиля, а вообще лучшая школа региона. Так в ТОП-3 Подмосковья Физмат-лицей входит уже четыре года подряд, а в учебных годах 2020/2021 и 2021/2022 уверенно занимал первую строчку. С прошлого года это еще и одна из флагманских подмосковных школ - такие определяются в каждом муниципалитете, чтобы на них равнялись все остальные.

- Мы много времени уделяем флагманским школам, - рассказал Андрей Воробьёв. - Физмат-лицей показывает высокие результаты, и в этом году мы постарались провести капитальный ремонт, чтобы он получил второе дыхание. Президент неоднократно обращал внимание на то, что мы не можем допустить технологического отставания. Сегодня это очень серьезный вызов, поэтому все, кто «дружит» с точными науками, очень нужны нашей стране, нашему Подмосковью. Приятно, что в университеты приходит бизнес, выделяет гранты, инвестиции - совокупно это порядка 5 млрд рублей в год.

Капитальный ремонт проведен по президентской программе. Рабочие привели в порядок здание 1937 года постройки. Переложили крышу, отремонтировали фасад, кабинеты и коридоры, инженерные коммуникации. Территорию вокруг лицея также благоустроили. Отдельный разговор - «внутренняя начинка» школы. Во всех классах установлено современное мультимедийное оборудование, интерактивные доски.

Начальная школа лицея сейчас расположена в отдельном корпусе, строительство которого профинансировали как раз-таки инвесторы. Сегодня здесь занимаются около 300 талантливых ребят. В целом во всей школе - до 1 тысячи учащихся. С ним работают около 100 педагогов, половина из которых - высшей категории.

Качество здешнего образования ребята из «физмата» регулярно подтверждают своими успехами. Так, в прошлом учебном годы 54 лицеиста стали победителями регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников еще 126 - призерами. Федеральные финалы выиграли три человека. Плюс 20 призеров. Помимо этого - 6 медалистов, 9 стобалльников и один мультистобалльник (то есть ученик, получивший максимальный балл сразу по нескольким предметам).

- Мы заинтересованы, чтобы система образования развивалась, чтобы одаренные дети получали то образование, которое поможет им быть на хорошем месте и в МГУ, и в Физтехе - не просто туда поступить, а быть там лидерами, - отметил губернатор. - Хочу поблагодарить вашу команду, это очень ценно, без нее ничего бы не получилось. Поэтому поздравляю вас с такой символической датой!