Награда из рук настоящего космонавта: В Московской области выбрали самых умных волонтеров

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

В знаменитом Звездном городке, где живут и работают уже несколько поколений российских космонавтов, состоялся финал интеллектуальной игры для подмосковных добровольцев «Самый умный. Самый добрый квиз».

Отборочные этапы шли с 25 августа по 8 ноября во время областных мероприятий, на которых собирались активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья». А для финала организаторы - Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области - подготовили кое-что особенное.

- Для более 1000 волонтеров Подмосковья в самых разных уголках региона мы организовали 10 интеллектуально-развлекательных игр на тему добровольчества и патриотизма, - рассказывает министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. - Мы получили позитивный отклик от участников и хотим продолжить организацию подобных игр в следующем году. Также для активистов было проведено 10 образовательных семинаров, на которых выступило более 40 спикеров.

Тройка лучших по итогам финала выглядит так:

1. Команда Пушкинского городского округа (ребята были награждены сертификатом на оформление своего волонтерского центра в фирменном стиле движения регионального движения),

2. «Добрая воля» (Подольск),

3. «Подсолнух» (Солнечногорск).

Призы самым умным командам областного волонтерского квиза представители областного Министерства информационных и социальных коммуникаций, глава Звездного городка Евгений Баришевский и самый настоящий космонавт - Сергей Залетин (два полета в космос, 83 суток 16 часов 35 минут 25 секунд, один выход в открытый космос). А еще все участника финала смогли посетить Музей космонавтики и возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину.

Напомним, движение «Волонтеры Подмосковья» появилось из представителей различных отрядов и отдельных активистов весной 2020 года, когда во время пандемийного карантина неравнодушные ребята развозили пожилым людям продукты питания и лекарства. После начала специальной военной операции волонтеры включили в сбор гумпомощи для российской армии, присоединенных территорий и мобилизованных.

На текущий момент в движении состоят более 25 тысяч человек.