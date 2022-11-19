В Подмосковье построят новую автодорогу от МКАД до аэропорта Домодедово

В Московской области появится еще одна региональная автодорога, которая прилично разгрузит действующие трассы.

- Объявлен конкурс на строительство автомобильной дороги МКАД - аэропорт Домодедово - Коробово в Ленинском городском округе, - рассказала министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Сообщается, что две полосы длиной 3,9 км появятся вдоль нынешней, ведущей к Домодедово - дороги федерального значения А-105. Объект будет построен в рамках государственной программы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» - планируется, что движение по новой дроге будет запущено уже в 2025 году.

Напомним, подмосковный аэропорт Домодедово является вторым в России по количеству перевозимых пассажиров (после Шереметьево). В 2021 году им воспользовались 25 млн человек. До пандемии цифры были еще выше.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв отмечал, что в регионе сейчас реализуются сразу несколько больших строек новых дорожных систем.

- Есть очень важные проекты. Это обход Лобни и выезд из Лобни - Новолобненское шоссе, мы в конце года его открываем. Это очень долгожданный проект, который мы завершаем в этом году, 100-тысячный город сегодня замкнут в своем роде. Плюс большая работа ведется по Люберцам. Это модернизация, реконструкция Октябрьского проспекта. Также строительство обхода так называемого поселка Октябрьский. Он позволит и Жуковскому, и Раменскому, сделать сообщение удобным. Улица Туполева опять там же в Жуковском, которая соединяет город с Раменским, также очень важна и к концу года будет открыта.