В Подмосковье рассказали, как бесплатно провести газопровод до своего участка

Раньше проект по подводу газовой трубы к любимому дому вылетал в копеечку. Это было очень дорого Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Московской области сейчас настоящий бум на покупку загородных участков. С готовыми частными домами или под строительство новых домов. Ажиотаж в какой-то степени начался после пандемии, когда десятки тысяч городских жителей, насидевшихся на карантине в четырех стенах, окончательно осознали: домик в деревне - это хорошо! Многие, к слову, рассматривают варианты с «фазендами» не только в качестве сезонной дачи, но и на круглый год. Чтобы можно было выбираться за город и осенью, и зимой. А то и вообще переехать поближе к природе и свежему воздуху. И тогда возникает вопрос отопления. Не секрет, что обогреваться природным газом выходит примерно в два раза дешевле, чем электричеством или дровами.

Комитет по конкурентной политике Московской области рассказал, что на решение в пользу приобретения земли у государства, как правило, влияют два фактора: это сравнительно невысокая начальная цена лота, а также ожидание, что на аукцион заявится всего один участник, который автоматически станет победителем и получит желанный участок.

Раньше проект по подводу газовой трубы к любимому дому вылетал в копеечку. Это было очень дорого. Полмиллиона рублей, миллион - на рынке встречались и такие ценники.

Теперь все гораздо проще. Московская область, как известно, лидер среди российских регионов по реализации госпрограммы «Социальная газификация». По ней прокладку газовой трубы до границы участка заявителя оплачивает государство. То есть, обычному гражданину это ничего не стоит. Главное условие - чтобы газопровод проходил по границам населенного пункта, где находится ваша земля. Оплатить придется только работы на самом участке и оборудование, которое будет установлено в доме.

На территории Подмосковья «Социальная газификация» работает уже в 50 городских округах.

По данным Министерства энергетики Московской области, по президентской программе социальной газификации к трубам с голубым топливом уже подключены 147 819 жителей региона. Для этого газ провели в 2419 населенных пунктов и построили 2588 км газопровода.

Итак, что нужно знать…

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ

1. Сначала нужно уточнить, включен ли ваш поселок, село, деревня или другой населенный пункт в программу. Для этого нужно пройти на сайте Мособлгаза в раздел «Социальная газификация (https://mosoblgaz.ru/emotion_map/)» и найти на интерактивной карте свою местность. Если все в порядке, переходим к следующему этапу.

2. Заявку на социальную газификацию можно подать в личном кабинете Мособлагаза или на «Госуслугах».

3. После этого можно заключить договор непосредственно о работах на вашем участке и установке оборудования в доме. При этом вы сами вправе решить, где можете сэкономить - например, самостоятельно выкопав траншею или купив оборудование в специализированном магазине.

4. Вам нужно выбрать специализированную строительную организацию - из реестра добросовестных компаний Московской области. Именно ее сотрудники должны будут провести газопровод от забора по участку.

5. После выполнения всех этих условий ваш дом подключат к газу.

Что нужно знать еще

1. Программа «Социальная газификация» будет длиться до конца текущего года.

2. Однако в населенных пунктах, которые уже включены в программу, на тех же условиях будут подключены и дома, которые сейчас строятся или будут построены позже.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ЛЬГОТЫ

В Московской области для льготников действует субсидия по социальной газификации: расходы на работы на вашем участке и стоимость газового оборудования вам вернут в сумме до 80 тысяч рублей.

Это касается следующих категорий:

• малообеспеченные семьи с детьми;

• семьи, получающие пособие на ребёнка;

• одиноко проживающие пенсионеры;

• семьи, состоящие из пенсионеров;

• ветераны, участники Великой Отечественной войны.

Оформить льготы можно на портале государственных и муниципальных услуг Московской области.