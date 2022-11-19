За вклад в развитие спорта: Подмосковным атлетам и тренерам передали ордена и медали от Президента России

Фото: пресс-службы правительства МО

Сразу шесть спортсменов и тренеров из Московской области отмечены наградами президента России. С формулировкой: за значительный вклад в развитие отечественного спорта и высокие спортивные достижения.

Церемония награждения прошла на базе в Новогорске под Химками, где 18-19 ноября проходит стратегическая сессия министров физкультуры и спорта разных регионов России.

В нынешнем году в России прошла всероссийской Спартакиады среди сильнейших спортсменов по летним видам спорта 2022 года. Команда Московской области вошла на этих Играх в тройку лучших в медальном зачете. Подмосковных спортсменов с этим успехом поздравил министр спорта России Олег Матыцин.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов уточнил, что в активе команды 96 медалей - 34 золотые, 21 серебряная и 41 бронзовая.

- Спортсмены и тренеры проделали большую работу, чтобы получить такой результат. Большой честью и ответственностью для Подмосковья было принимать ряд соревнований Спартакиады. Мы постарались сделать все, чтобы соревнования прошли на высоком организационном уровне и делегации из других регионов остались довольны приемом, - отметил Абаренов.

СПИСОК ПОДМОСКОВНЫХ СПОРТСМЕНОВ, УДОСТОЕННЫХ ГОСНАГРАД

Орден Дружбы:

- тренер Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области, главный тренер спортивной сборной команды РФ по фехтованию, президент Федерации фехтования РФ Ильгар Мамедов,

- тренер Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области, тренер спортивной сборной команды РФ по вольной борьбе Шамиль Омаров.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени:

- спортсмены-инструкторы регионального Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта №5, члены спортивной сборной команды РФ по баскетболу 3х3 Александр Зуев и Станислав Шаров.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

- тренер отдела водных видов спорта Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области, главный тренер спортивной сборной команды РФ по прыжкам в воду Светлана Моисеева,

- тренер отдела водных видов спорта Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области, тренер спортивной сборной команды РФ по прыжкам в воду Ольга Феоктистова.