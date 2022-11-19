В Подмосковье стартовал форум, на который приехали руководители 250 штабов студенческих отрядов из областей ЦФО

Фото пресс-службы губернатора и правительства Московской области

В подмосковном Орехово-Зуеве стартовал форум «В_ПЕРСПЕКТИВЕ», на котором собрались представители студенческих отрядов из всех областей Центрального Федерального Округа.

- В Подмосковье мы впервые принимаем более 250 руководителей штабов студотрядов из 18 регионов ЦФО, - сообщила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. - Форум стал площадкой для обмена опытом между регионами и ознакомления с лучшими практиками организации студенческих объединений. Я знаю, как много важной и полезной работы вы делаете - Российские студенческие отряды совершили 8 гуманитарных миссий на Донбасс, более 30 бойцов восстанавливали Саур-Могилу в Донецкой области.

Напомним, с конца 1950-х до начала 1990-х годов в СССР существовали студенческие строительные отряды. Молодые люди во время каникул имели возможность устроиться на подработку с приличными заработками (вообще всего - на всесоюзные ударные стройки). В последние годы в нашей стране эту практику начали возрождать - в рамках созданной заговор федеральной молодежной организации «Российские Студенческие Отряды» (РСО). При этом рабочие места с хорошими зарплатами для представителей студенчества теперь есть не только на стройках, но и во многих других сферах.

- Этим летом в рамках трудового семестра по всей стране было трудоустроено более 150 тысяч студентов, а 23 тысячи ребят получили рабочие профессии, - отметила Екатерина Швелидзе. - Желаю, чтобы все участники с максимальной пользой провели свое время и, конечно, почувствовали себя здесь частью большой и дружной семьи.

Подмосковное региональное отделение РСО было создано в 2020 году. На текущий момент в нем состоят более 2700 парней и девушек.

Руководитель Московского областного отделения РСО Павел Ковалев рассказывает, что крупнейшие педагогические отряды Подмосковья собраны в Государственном гуманитарно-технологическом университете (вуз находится в Орехово-Зуеве и как раз-таки стал площадкой для проведения форума студотрядов).

- Самое большое сейчас в Подмосковье - педагогическое направление, - говорит Павел Ковалев. - Затем идет сервисное - это все что касается официантов, барменов и индустрии гостеприимства. Очень активно развивается и IT-направление – уже более 350 молодых ребят вступили в IT-отряды, они бесплатно получают специальности и уже скоро приступят к удаленной работе на различных российских маркетплейсах.

Форум, программа которого разбита на большое количество образовательных блоков, стартовал в пятницу и завершится в воскресенье.