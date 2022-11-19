Установка памятника Фиделю Кастро изменит до 24 ноября автомобильное движение в Москве

Автомобильное движение на Новопесчаной улице действительно изменится из-за подготовительных работ по монтажу памятника Фото: соцсети

Схему движения в районе Сокола пришлось изменить из-за установки памятника Фиделю Кастро. Открытие монумента кубинскому лидеру запланировано 22 ноября, а подготовительные работы по монтажу начались с 19 ноября.

- Автомобильное движение на Новопесчаной улице действительно изменится из-за подготовительных работ по монтажу памятника. Просим водителей быть внимательными, строить маршрут заранее, обращать внимание на знаки. Перекрытия начнутся с 19 ноября и продлятся до 24 ноября, - рассказали в информационном центре Департамента транспорта Москвы.

Памятник кубинскому государственному деятелю Фиделю Кастро появится на Новопесчаной улице, такое решение еще в феврале одобрила Мосгордума. Для создания монумента Российское военно-историческое общество выделило 20 млн рублей.

Открытие монумента кубинскому лидеру запланировано 22 ноября Фото: соцсети

Скульптором памятника выбрали Алексея Чебаненко, который внимательно изучил биографию одного из руководителей кубинского революционного движения Фиделя Кастро, что на него было совершено 637 покушений. Именно поэтому Кастро в бронзе – это человек-глыба стоит на широко расставленных ногах. Фидель Кастро руководил Кубой с 1959 по 2008 год, скончался в 2016 году.

- Уже монтируют памятник Фиделю Кастро, видела из окна. Вроде бы неплохо выглядит. Там еще внизу такой подиум придумали с надписью «Куба». Фотографов было много с утра, - рассказала местная жительница Анна Гамова.

Известно, что на открытие памятника 22 ноября приедет президент Кубы Мигель Диас-Канель. Об этом сообщили в МИД Кубы.

Конкретно

Какие ограничения будут действовать?

- с 19 ноября до 9.00 24 ноября закрыт разворот в районе д. 17, корп. 3 по Новопесчаной улице,

- 22 ноября с 8.00 до окончания мероприятия закрыт участок Новопесчаной улицы от Песчаной площади до пересечения с Ленинградским проспектом (проезд открыт местным жителям),

- с 0.01 22 ноября до окончания мероприятия временно запрещена парковка на Новопесчаной улице от Песчаной площади до пересечения с Ленинградским проспектом.