Это первое "клоунское" мероприятие за несколько десятилетий Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, что клоуны в цирке с красным поролоновым носом, вульгарным париком и в непременных коротеньких штанишках - давно вчерашний день, догадываются не только зрители. За эти избитые атрибуты неловко и самим артистам, да только клоунскому мастерству, как назло, у нас не учат. Исправить эту несправедливость решили организаторы Фестиваля новой клоунады, который на днях завершился в Москве. Это первое "клоунское" мероприятие за несколько десятилетий: ничего подобного в современной истории еще не было.

Кстати, теперь работу с клоунами и авторами цирковых программ планируют сделать постоянной Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сначала по всей стране провели кастинг, выбрав лучших режиссеров, театральных драматургов и, конечно же, артистов. Все они стали участниками творческой лаборатории: занимались сначала онлайн, а после собрались в столице на одной площадке. 17 клоунов, 8 драматургов и 8 режиссеров несколько дней, как студенты, посещали лекции и мастер-классы, работали в команде, ставили репризы... И всё для того, чтобы продемонстрировать правильную злободневную клоунаду как зрителям, так и экспертам. Финальный показ, на котором в качестве члена жюри появился Народный артист России Константин Райкин, стал кульминацией фестиваля. И суть была вовсе не в том, чтобы выбрать лучших.

В Москве показали, какими должны быть новые русские клоуны Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Предполагается, что возникнет творческая коллаборация драматургов, режиссеров и клоунов и начнется работа по поиску новых смыслов и форм клоунады, новых клоунских образов и новых реприз, - объяснила суть фестиваля режиссер и куратор образовательной программы Ирина Селезнева-Редер.

Кстати, теперь работу с клоунами и авторами цирковых программ планируют сделать постоянной по аналогии с театральными лабораториями, которые в богатом ассортименте представлены по всей России.

В столице состоялся финал Фестиваля новой клоунады Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Основная задача нашей экспериментальной лаборатории - проверить на практике гипотезу о том, что при правильных вводных комически одарённые театральные драматурги и режиссёры могут создавать актуальный самобытный материал для клоунов, - поделилась Елизавета Гамбург, генеральный директор «Нового Русского Цирка» и главный идейный вдохновитель фестиваля. - Если метод окажется рабочим, тогда в дальнейшем мы планируем проводить ещё более масштабные фестивали, привлекая к работе над клоунскими репризами известных художников, хореографов и композиторов. А авторам лучших реприз будет предложено сотрудничество с «Новым Русским Цирком» для написания сценариев клоунских спектаклей.