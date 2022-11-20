На текущий момент к тушению привлечены 20 единиц техники и 80 сотрудников МЧС. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Днем в воскресенье, 20 ноября, соцсети облетели видео со столбом дыма в районе площади трех вокзалов. В МЧС сообщили, что угрозы самим вокзалам - Ленинградскому, Ярославскому и Казанскому - нет. «Комсомолка» рассказывает, что известно о пожаре на данный момент.

- Горит кирпичное отдельно стоящее двухэтажное здание, - уточнили в пресс-службе столичного МЧС.

Первые звонки очевидцев о пожаре начали поступать в 14:57. По данным KP.RU, очаг находился на первом этаже. Несколько человек сумели самостоятельно выбраться из здания еще до приезда пожарных.

В здании находится крупный цветочный склад с оранжереей. Это территория бывшей промзоны, на склад часто приезжают оптовые покупатели, - рассказал KP.RU источник в экстренных службах. - Само здание - 1861 года постройки, в нем частично сохранились деревянные перекрытия.

По словам очевидцев, огонь очень быстро охватил практически все здание. Изначально пожару был присвоен второй уровень опасности (максимальный - пятый, - Авт.), однако затем он был повышен до третьего.

- Площадь пожара составляет около 2 тысяч квадратных метров, - заявили корреспонденту KP.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. - Так как здание, находится неподалеку от железнодорожных путей, к месту отправлен пожарный поезд, который примет участие в тушении. Также в состоянии готовности находятся два пожарных борта Московского авиационного центра.

На текущий момент к тушению привлечены 20 единиц техники и 80 сотрудников МЧС.

Интересно, что склад компании «Цветы от Мачелюка», который тушат сейчас, уже горел ровно три года назад, в 2019 году. И, по какому-то стечению обстоятельств, почти день в день - 14 ноября. Даже время почти то же: первый звонок в МЧС поступил в 14:15. Тогда полностью выгорела торговая площадка на площади в 700 квадратных метров. Причины пожара официально названы не были.

- В данный момент мы пока не готовы давать комментарии по пожару, - заявил KP.RU оператор горячей линии компании «Цветы от Мачелюка». - Следите за нашими соцсетями.

Обновление на 17:00: Площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров. На месте тушения работают более 100 человек и 35 единиц техники.

В 21:30 в МЧС сообщили «КП», что на пожарище были обнаружены два тела. Погибшие, предположительно, были сотрудниками цветочной компании.

В 22:11 экстренные службы сообщили о ликвидации открытого горения на месте пожара.

В 23:07 собеседник в МЧС подтвердил «КП» обнаружение еще двух тел на месте происшествия. Так число жертв пожара на Комсомольской площади выросло уже до 4 человек.

Ближе к полуночи спасатели сообщили о полной ликвидации возгорания. При разборе завалов обнаружены тела еще двух человек, общее число жертв пожара, таким образом, достигло шести человек.

В то же время впервые названа причина возгорания. ТАСС, ссылаясь на экстренные службы, называет два связанных между собой факта. Неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети стали причиной трагедии. По данным СК РФ, причиной пожара стало ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности.