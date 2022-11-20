Тела шестерых погибших нашли при разборе сгоревшего цветочного склада в центре Москвы

Пожар начался около 15:00. Причины его до сих пор неизвестны Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

При разборе завалов цветочного склада на Комсомольской площади неподалеку от Ленинградского вокзала обнаружили тела шестерых человек. Информацию об этом сайту KP.RU подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. Общее число людей, которые могут находиться под завалами, спасателям не известно.

Предположительно, обнаруженные погибшие работали в компании «Цветы от Мачелюка», которая занимала большую часть здания.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Напомним, пожар начался около 15:00. Причины его до сих пор неизвестны, но по словам источников, очаг возгорания находился на первом этаже. Семь человек сумели выбраться из здания самостоятельно еще до приезда пожарных. Вскоре в старом здании (построено в 1861 году) рухнули перекрытия между этажами, а площадь пожара увеличилась до 2500 квадратных метров.

- Открытое горение было ликвидировано около 22:00, - сообщили KP.RU в столичном главке МЧС. По состоянию на 23:55 пожар был полностью ликвидирован.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Среди вероятных причин пожара - неисправный обогреватель, которым могли пользоваться работники склада.

- Это пока только версия, - заявил KP.RU источник в экстренных службах. - Дознаватели приступят к расследованию только после того, как пожар будет полностью потушен и в здание можно будет войти без риска для жизни. Вероятно, это произойдет не раньше утра.

Как сообщалось ранее, ровно три года назад, в ноябре 2019 года, тот же цветочный склад на Комсомольской уже горел. Тогда площадь пожара составила около 700 «квадратов» и обошлось без жертв. Официально причины возгорания так и не были названы.