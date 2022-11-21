Москвичи проголосовали за празднование Нового года

«ПОСВЯЩАЕМ НАШИМ ВОИНАМ»

«Спасибо, друзья, за активную позицию. Ваше решение будет реализовано, - отметил Сергей Собянин. - Встречу Нового, 2023 года мы посвящаем нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома».

Мэр столицы уточнил, что от проведения фейерверков и больших уличных концертов в этом году считает целесообразным воздержаться. Но вместе с тем праздники Москва встретит светлой и украшенной, как это и подобает любимому городу. Многочисленные новогодние и рождественские елки подарят малышам радость встречи со сказкой. А также пригласил на «Елку мэра» и другие праздничные представления для детей мобилизованных москвичей и ребятишек, приехавших из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

На самом деле людей можно понять. Новый год - главный праздник России. Это показывают все опросы. Даже коммунистические запреты не смогли подавить эту традицию. Коммунистам удалось победить Рождество, но новогоднюю елку пришлось вернуть через несколько лет после запрета. Настолько важен был этот праздник для людей. Более того, руководство СССР поняло, что праздник может быть использован для подъема боевого духа. Именно поэтому даже в 1941-м в Москве была установлена елка, праздник широко отмечали в госпиталях и даже на передовой в окопах устанавливали ели.

Цифра дня Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

СВЕТЛЫЕ ЭМОЦИИ

Добрый семейный праздник особенно важен в непростые времена. Он помогает объединиться даже незнакомым людям, почувствовать настоящее единство со своими согражданами.

Важно, чтобы люди и страна не впадали в депрессию, не забывали о своих традициях, полностью не отказывали себе в радостях. Место доброму празднику должно быть всегда. Хотя бы для наших детей. И особенно для детей тех, чьи отцы сейчас на фронте, либо работают над восстановлением новых территорий, или лежат в госпитале после ранения. Не менее важны дети из тех семей, кто вынужденно стал беженцем, выехал в другой регион, прячась от нацистских бомбежек и обстрелов. Да не только детям, но и взрослым нужна сейчас порция светлых эмоций, подарки и теплые поздравления.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Денис ГРИШКИН/mos.ru

Наверняка кто-то скажет: давайте откажемся от праздника, сэкономим и направим эти средства на что-то полезное. Но это будет экономия на детях, на людях, это будет экономия не денег, а позитивных эмоций. А именно они важны в эти непростые времена. И сами москвичи это понимают. Об этом говорит голосование на портале «Активный гражданин». Большинство выступило за праздник. Да, не за широкие народные гулянья, но за красивый праздничный город, новогоднее настроение для себя и детей, для всех москвичей и гостей столицы.