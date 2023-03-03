Москву в выходные завалит снегом: в марте сугробы будут выше, чем зимой

Метеоролог Позднякова заявила, что к 5 марта на улицах Москвы будет больше 40 сантиметров снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

В первые выходные марта Москву снова завалит снегом. Небольшой снег закружит уже в пятницу. Пик ненастья придётся на вторую половину дня субботы, 4 марта, и в течение всего дня в воскресенье, 5 марта. В общей сложности за двое суток столице достанется 20% месячной нормы осадков, считают метеорологи центра «Фобос». Снегопад принесёт очередной Атлантический циклон. В итоге в начале марта сугробы в Москве станут выше, чем зимой!

Температуру воздуха тоже не назвать весенней: по ночам в субботу и воскресенье будет подмораживать до -7…-8 градусов, днём -1…-3.

- За выходные выпадет от 4 до 7 см. К утру воскресенья высота снежного покрова в столице, на главной метеостанции ВДНХ, превысит 40 см, - рассказала «КП» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Столько не было ни разу с начала зимы. Впрочем, и по климатическим нормам именно в первой пятидневке марта в Москве обычно наблюдается самый мощный снежный покров. Потом уже идёт на убыль, сугробы начинают таять.

Сейчас - по данным на 3 марта - высота снежного покрова в разных районах мегаполиса от 37 до 53 см, больше всего снега а Коньково. В Московской области самые высокие сугробы - на востоке, в Черустях, 52 см, а самые скромные - в Серпухове, всего 23 см. Но официальные замеры - на метеостанции ВДНХ, а там сейчас 37 см снега.

Из-за снегопада в выходные возможны проблемы на дорогах, предупреждают синоптики: снежные заносы и каша из мокрого снега поверх гололедицы.

Ещё одна погодная напасть - экстремально низкое атмосферное давление, напоминают в центре «Фобос». В ночь на воскресенье оно достигнет «барического дна», 727 мм рт. ст.

Сильные снегопады прошли в столице и в прошлые выходные, и в позапрошлые. Работает «субботнее проклятье», или «синдром воскресного похолодания» - с этим соглашаются и сами синоптики.