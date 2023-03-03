Ни один котик не пострадал: тату-мастер шокировал москвичей акцией по разрисовке сфинксов

Юрец Удалец с Борисом и Марусей Фото: Личный архив

Эксклюзивная услуга от тату-мастера из Москвы подняла волну народного гнева в соцсетях. Все дело в том, что Юрец Удалец (именно этот псевдоним используется как бренд) предложил своим клиентам делать татуировки на лысых кошках: мол, картинкой на теле человека уже давно никого не удивить, а тут – аксессуар в виде татуированного кота. Интересно? Более чем. Платите миллион рублей – и будет вам «максимальное количество внимания».

Вот только Юрий не учел позиции зоозащитников и обычных котолюбителей. На него и его студию накинулись во всех соцсетях. Особо ретивые интернет-пользователи сообщили, что написали на него заявление в полицию по поводу жестокого обращения с животными. Ведь к своему объявлению об акции «Тату коту» Юрий приложил фотографии и видео с кошками породы сфинкс, которым он «бьет» татуировки.

- Это был шуточный перфоманс, посвященный 1 марта - Дню кошек. Ни одно животное на самом деле не пострадало, - заверил корреспондента KP.RU Юрец Удалец. – В съемке участвовали сфинксы Борис и Маруся, это питомцы моего хорошего знакомого. На них мы нанесли трансферный гель, по сути, это «переводилка», которую наносят на кожу, а поверх нее потом бьется татуировка. После съемки гель мы смыли специальным антисептиком для слизистой, он максимально щадящий. А машинка для татуажа на самом деле не использовалась.

Юрец Удалец с тату-котом Фото: Личный архив

Тату-мастер поясняет: за 13 лет работы ни разу не делал татуировок животным, к такому виду деятельности он относится негативно. У самого дома живут кот и собака. Правда, не лысые. А перфомансом своим хотел привлечь внимание к проблеме ответственного содержания животных: чтобы хозяева не измывались над питомцами при помощи татуировок, удаления когтей и др. Вот только в данном случае шутка получилась настолько правдоподобной, что пранк вышел из-под контроля. Так что пришлось даже извиняться.

Сейчас объявление об акции «Тату коту» с сайта тату-мастерской исчезло (но пока есть в соцсетях). А Юрий обещает в ближайшее время снять новый ролик: в нем Борис и Маруся предстанут перед зрителями в первозданном виде, чтобы доказать: их кожа девственно чиста, и никаких татуировок на ней нет.