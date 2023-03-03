«Горячая линия» главврача в Подмосковье: Уже 94 тысячи звонков поступило от жителей области через новый сервис

Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Почти 94 тысяч звонков за 9 неполных месяцев. Таковы промежуточные результаты работы «горячей линии» главврача, которая действует в Московской области. Благодаря сервису, запущенному в июне 2022 года, жители всех городских округов Подмосковья имеют возможность напрямую обратиться к главному врачу своей больницы. И для этого не нужно записываться на прием или стоять в очереди, как когда-то. Задать вопросы, получить необходимую информацию или оставить отзыв можно по телефону.

- Благодаря «горячей линии» жители Подмосковья могут получать информацию напрямую от главного врача, - рассказывает Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. - Помимо этого, она позволяет руководителям медорганизаций принимать решения в работе. В день на «горячую линию» может поступать до 600 звонков.

«Горячая линия» принимает звонки по единому номеру телефона 8 (498) 602-03-59 - в рабочие дни, с 9 часов утра до 18:00, без перерывов.

После дозвона нужно указать добавочный номер поликлиники, к которой вы приписаны. Этот номер можно заранее посмотреть на сайтах медучреждений, либо - на плакатах, размещенных в самих поликлиниках.