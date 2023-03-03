В 2023 году для участников реновации в районе Ивановское построят два жилых корпуса

Предоставлено: Департамент строительства г. Москвы.

Переселенцам реновации в столичном районе Ивановское остается недолго ждать новоселья. Для них сейчас строятся два жилых корпуса. Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, дома появятся в 2023 году на улице Молостовых, земельный участок 18.

«Сейчас идет возведение надземной части здания», - уточнил глава ведомства.

Каждый корпус состоит из двух секций разной высоты. Их сооружают по индивидуальному проекту.

КОНКРЕТНО

Новостройку оформят в натуральных природных оттенках - светло-бежевом и коричневом с акцентными графитовыми вставками.

На фасадах - система вентилируемого фасада с использованием фиброцементного бетона и клинкерной плитки, а также декоративные корзины для кондиционеров.

В здании:

- 272 квартиры (однокомнатных – 54, двухкомнатных – 186, трёхкомнатных – 32). Для маломобильных жильцов - две квартиры, в которых увеличат ширину коридоров и дверных проемов, поставят специальную сантехнику. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- нежилые первые этажи - с коммерческими, социальными и культурными учреждениями;

- в вестибюле жилой части - лифтовой холл, колясочные, места для хранения уборочного инвентаря, почтовые ящики и технические зоны;

- вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первых этажах - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жителей;

- около входа в подъезд - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любую погоду;

- системы охраны входа в здание, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарная сигнализация, а также видеонаблюдение.

Во дворе:

- детская игровая площадка;

- спортивная площадка;

- места для отдыха взрослых.

Под внутренним дворовым пространством - подземная одноуровневая автостоянка.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/.

Подробнее о квартирах и домах по программе: https://www.mos.ru/city/projects/renovation/novie-doma/